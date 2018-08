vor 19 Min.

Predigten wie vor 300 Jahren in Vöhringen

Worum es beim „Geistlichen Löwenbrüllen“ für die Marienkirche geht.

Von Ursula Katharina Balken

Lothar Damm, gebürtiger Pfälzer mit treffsicherem Humor , schmunzelt: „Ja, ich weiß, geistliches Löwenbrüllen mag ein irritierender Titel für ein Konzert sein, aber er passt. Außerdem, so unbekannt ist das Löwenbrüllen nicht. Auch in der Heiligen Schrift ist davon die Rede.“ Und tatsächlich steht im 1. Petrusbrief, dass der Teufel umher geht wie ein brüllender Löwe. Aber so dramatisch ist das Konzert, von dem Damm spricht und das demnächst in Vöhringen bevorsteht, natürlich nicht.

„Es erwartet die Zuhörer eine Mischung aus Humor und Tiefsinnigkeit, heiteren Liedern und liturgischen Gesängen.“ Es findet am Sonntag, 16. September, ab 17 Uhr in der Marienkirche statt. Der Erlös fließt dem Förderverein zum Erhalt des Gotteshauses zu.

Damm hat Barockpredigten gesammelt, die vor 300 Jahren in der bayerisch-schwäbischen Region von sprachgewaltigen Predigern auf das christliche Kirchenvolk herab donnerten. „Die Beschwernisse des Ehestandes, die Habgier, das Ende von liederlichen Säufern waren beliebte Einstiegsthemen, um damit die Zuhörer nach den Mühen der Alltagsplagen für die christliche Botschaft wachzurütteln“, erklärt Damm. Der ehemalige Bezirkskantor sagt, er wurde auf der Suche nach bayerisch-schwäbischen Gesangskompositionen schnell fündig. Aber mit den katholischen Instrumentalwerken tat er sich wesentlich schwerer. Sein intensives Recherchieren machte sich am Ende jedoch bezahlt.

So ist das Konzert in vier musikalische Abschnitte geteilt. „Von Gottes Wort und Donnergrollen“, „Von Marter und Auferstehung“, „Von Witwenschaft und Zweisamkeit“ und zuletzt „Von irdischer Eitelkeit und himmlischen Gütern“. Für die oft drastischen Predigten konnte Damm Klaus Bucher, Geistlicher Rat in der Pfarreiengemeinschaft Breitenthal (Landkreis Günzburg), gewinnen. Bucher stammt aus Illerzell. Weitere Mitwirkende sind Anita Atzinger, einst Dirigentin des Chores „Wirrsing“, und Gisela Brocke, die sich im Illerzeller Pfarrgemeinderat engagiert, beide Sopran. Daneben sitzen auch Ulrike Petermann (Querflöte), Moritz Mayländer (Oboe), Annegret Sperl (Violine), Andrea Möck (Cello), Maria Masnicacova (Orgel) und natürlich Lothar Damm (Cembalo, Orgel sowie Gesamtleitung), mit im Boot. Einführende Worte spricht Ulrich Scheinhammer-Schmid.

