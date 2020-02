12:00 Uhr

Rafik Schami erzählt Geschichten aus 1001 Nacht

250 Zuhörer in Illertissen lauschen Rafik Schamis Lesung aus seinem Buch „Die geheime Mission des Kardinals“. Was die Erzählweise des Autors so besonders macht.

Von Regina Langhans

Die Palette der Autorenlesungen in Illertissen ist bunt: Vorgestellt wurden schon Krimis mit Lokalkolorit, historische Romane, Heimatchroniken oder schwäbische Literatur. Der Abend mit Rafik Schami in der Illertisser Bischof-Ulrich-Schule, wo er seinen Roman „Die geheime Mission des Kardinals“ vorgestellt hat, entführte noch in ein anderes Genre: in die Erzähltradition aus 1001 Nacht, mit Figuren und Handlungen aus dem Hier und Jetzt. Dem bekannten Autoren Schami war sein Ruf vorausgeeilt, 250 Zuhörer wollten ihn bei der Veranstaltung von Stadtbücherei, Volkshochschule und Buchhandlung Zanker erleben.

Rafik Schami beherrscht die Kunst der Bildersprache

Der syrisch-deutsche Schriftsteller und aramäische Christ wurde 1946 als Suheil Fadél in Damaskus geboren. Nach Deutschland kam er 1971. Seit 1981 widmet sich der promovierte Chemiker nur noch seiner zweiten Leidenschaft, der Schriftstellerei. Bekannt ist er unter seinem Pseudonym Rafik Schami, zu übersetzen mit „Damaszener Freund“. Rafik Schamis Bücher zeichnet sein flüssig geschriebener, sprachlich ausgeschmückter Stil aus. Seine Kunst der Bildersprache in Verbindung mit der orientalischen Erzähltradition einer Scheherazade machten auch die Buchvorstellung in Illertissen so spannend.

Sein Roman, ein Krimi im Spannungsfeld von Vatikan, Mafia und islamistischen Extremisten ist zudem ein in viele Handlungsstränge aufgefächertes Gesellschaftsporträt. Darin vermengen sich Orient und Okzident, der Leser mag sich anhand fiktiver Ereignisse an Orten wie Damaskus oder Aleppo eine Vorstellung machen von möglichen oder tatsächlichen Intrigen hinter den Kulissen.

Grausiger Fund in einem Fass voll Olivenöl

Der Krimi beginnt mit der grausigen Entdeckung eines ermordeten Kardinals in einem Fass voll Olivenöl, das an die italienische Botschaft in Syrien geliefert wird. Der ermittelnde Kommissar Barudi erhält Verstärkung vom römischen Kollegen Mancini. Alles dreht sich um die Frage, in welcher Mission der Kardinal unterwegs war. Und ob das Verbrechen mit dem muslimischen Bergheiligen zusammenhängt, der sich auf Jesus beruft. Auch die Heilerin Dumia, aus deren Händen Öl fließt, kommt ins Spiel. Bei ihren Ermittlungen fallen die Kommissare in die Hände bewaffneter Islamisten. Es folgen Szenen, wie man sie sich aus dem Fernsehen vorstellen mag.

Rafik Schami sprach frei und ohne Vorlage, stellte sein Buch nicht vor, sondern erzählte es in Teilen nach. Dabei nahm er die Zuhörer immer tiefer mit ins Geschehen hinein, griff in der Handlung voraus oder fügte gefällig erklärend Vergangenes ein.

Nicht nur die Religionen treffen bei Rafik Schami aufeinander

Es waren aus rhetorischer Sicht geschickt eingebaute Verzögerungen, welche die Spannung und Neugierde erhöhten – oder wegen ihres amüsanten Inhalts zum Schmunzeln brachten. Ein Beispiel: Als die christlichen Kommissare von Islamisten der Ungläubigkeit bezichtigt wurden, behauptete Barudi, Mohammed gebiete Respekt vor Christen und Juden. Denn beide besäßen heilige Bücher. Worauf der Islamist irritiert antworte, den Koran so gut nicht zu kennen. In Schamis Buch treffen nicht nur die Religionen, sondern auch Weisheit und Scharlatanerie aufeinander.

Im Nu waren zwei Stunden vorbei. Schami sagte: „Am besten sind Geschichten, wenn sich Zuhörer mittendrin fühlen.“ Das Illertisser Publikum wäre gerne noch länger mittendrin geblieben.

„Die geheime Mission des Kardinals“ von Rafik Schami ist erhältlich unter ISBN-978-3-446 26379-6

