Regenwasser verunreinigt Benzin an Tankstelle

An der V-Markt-Tankstelle in Weißenhorn haben Kunden verunreinigtes Benzin getankt.

In Weißenhorn wurde Kraftstoff verkauft, der Schäden am Fahrzeug verursachen könnte. V-Markt ruft betroffene Kunden auf, sich zu melden.

Zahlreiche Autofahrer haben vor einigen Tagen in Weißenhorn verunreinigtes Benzin getankt, das möglicherweise Schäden am Fahrzeug verursachen könnte. Der Verbrauchermarkt V-Markt ruft Betroffene, die Unregelmäßigkeiten an ihrem Wagen festgestellt haben, dazu auf, sich in der Filiale oder über das Internet zu melden.

Dem Polizeibericht zufolge teilte ein Autofahrer der Polizeiinspektion Weißenhorn am Freitag mit, dass er nach der Betankung seines Fahrzeuges am vergangenen Montag, 15. Juni, an der V-Markt-Tankstelle in Weißenhorn einen Schaden an seinem Pkw festgestellt hatte. Dabei sei durch eine Fachwerkstatt Wasser im Kraftstoff des Autos festgestellt worden, das den Schaden verursacht haben könnte.

Mitarbeiter sperrten die Zapfsäulen für weitere Betankungen

Der Autofahrer informierte unmittelbar das Personal des V-Marktes. Die Mitarbeiter reagierten sofort und sperrten die Zapfsäulen für weitere Betankungen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass durch Starkregen am vergangenen Montag Regenwasser in den Superbenzintank (Sorte E5) der Tankstelle gelangt war und das Benzin dadurch verunreinigt wurde. Sollte ein Fahrzeug mit diesem Kraftstoff betankt worden sein, dann ist gegebenenfalls mit einem Schaden am Wagen zu rechnen.

Autofahrer, die am Montag, 15. Juni, oder am Dienstag, 16. Juni, E5-Superbenzin an der V-Markt-Tankstelle in Weißenhorn getankt und danach Unregelmäßigkeiten bemerkt haben, sollen sich bitte bei der V-Markt-Filiale in Weißenhorn melden oder sich über dieses Kontaktformular an V-Markt wenden. (az)

