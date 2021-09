Roggenburg

Abkochgebot für Trinkwasser in Roggenburger Ortsteilen ist aufgehoben

Das Trinkwasser in Schießen, Biberach und Unteregg kann wieder unbedenklich verwendet werden.

Plus Das Gesundheitsamt gibt Entwarnung: Das Trinkwasser in Biberach, Schießen und Unteregg ist wieder keimfrei. Vorsichtsmaßnahmen werden aber noch beibehalten.

Von Jens Noll

Die erlösende Nachricht ist wie erhofft am Dienstag beim Bürgermeister eingegangen: Nach dreieinhalb Wochen kann das Abkochgebot für die Roggenburger Ortsteile Biberach, Schießen und Unteregg wieder aufgehoben werden. "Ich bin dankbar, dass der Spuk jetzt vorbei ist", sagt Mathias Stölzle. Bei den Bürgerinnen und Bürgern in den betroffenen Ortsteilen ist die Erleichterung wahrscheinlich noch größer. Nun können sie das Trinkwasser aus der Leitung wieder wie gewohnt verwenden. "Seit Mitte vergangener Woche sind die Werte wieder in Ordnung", sagt Stölzle.

