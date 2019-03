08:00 Uhr

Schulleiter Markus Reiter stellt sich im Marktrat in Altenstadt vor

Vor rund einem halben Jahr hat Markus Reiter als Rektor der Grundschule Altenstadt angefangen. Nun war es an der Zeit, sich im Marktrat vorzustellen.

Von Franziska Wolfinger

In den vergangenen Monaten hat sich Reiter, der gleichzeitig auch Rektor der Grundschule in Kellmünz ist, die Situation vor Ort angeschaut. Nun präsentierte er die drei großen Themen, die die Bildungseinrichtung derzeit beschäftigen. Dazu gehört auch die Digitalisierung.

Alle bayerischen Grund- und Mittelschulen müssen bis zum Ende des Jahres ein Medienkonzept erarbeiten. Der Freistaat fördert das mit 22000 Euro. Die Digitalisierung an der Schule dürfe aber kein Schnellschuss sein. Man müsse dabei immer Schüler, Eltern und Lehrer im Blick behalten. In Altenstadt sollen demnächst alle Klassenzimmer mit Beamern und Dokumentenkameras ausgestattet werden. Das soll die altgedienten Tageslichtprojektoren ersetzen.

Es soll an der Grundschule Altenstadt auch Schulsozialarbeit geben

Reiter will sich außerdem dafür einsetzen, dass es an der Grundschule in Altenstadt auch Schulsozialarbeit gibt. „Aus meiner Sicht ist das nötig, richtig und wichtig“, sagte er. In Altenstadt gebe es viele Schüler mit Migrationshintergrund, auch solche, die gar keine Deutschkenntnisse haben. Auch verhaltenskreative Kinder besuchen die Schule, also Kinder, die zum Beispiel besonders unruhig im Klassenzimmer sind.

Außerdem seien die Klassen zum Teil sehr groß. Reiter, der seit zehn Jahren als Schulleiter arbeitet sagte: „Wir Lehrer stoßen da langsam an unsere Grenzen.“ Das dritte Thema, das den Rektor beschäftigt, ist die Sanierung der Grundschule. Auf die Baustelle freue er sich zwar nicht, doch schaffen werde man das sicherlich. Über die geplanten Arbeiten hinaus, wäre an einigen weiteren Stellen eine Modernisierung wünschenswert, sagte Reiter. Manche Möbel seien 60 Jahre alt.

