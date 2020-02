Schulverbände schmieden Pläne für Dreifachturnhalle

Plus Die Dreifachturnhalle am Babenhauser Schulzentrum ist in die Jahre gekommen. Nicht nur eine Sanierung ist im Gespräch.

Seit vier Jahrzehnten wird in der Babenhauser Dreifachturnhalle beinahe täglich geturnt, gekickt, gespielt. Schüler haben dort Unterricht, Vereine üben verschiedensten Breitensport aus. Diese rege Nutzung hat mit der Zeit Spuren im und am Gebäude hinterlassen. Die Dreifachturnhalle, die am Schulzentrum im Südosten der Gemeinde steht, bedarf einer Sanierung. Und auch eine Erweiterung ist denkbar.

In diesem Jahr sollen zunächst einmal die Umkleiden und Sanitärräume auf Vordermann gebracht werden. Diese Entscheidung fiel bereits im vergangenen Jahr (lesen Sie dazu auch: Zahn der Zeit nagt an Babenhauser Dreifachturnhalle). Bruttokosten in Höhe von rund 300000 Euro wurden für die Maßnahmen, zum Beispiel an Böden und Duschen, veranschlagt. Der Großteil der Kosten werde über ein Sonderinvestitionsprogramm gedeckt, erklärt Bürgermeister Otto Göppel in seiner Funktion als Vorsitzender der beiden Schulverbände Mittelschule und Grundschule Babenhausen und als stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbands Realschule. „Die Schulverbände sind in der Zahlung mit je einem Drittel dabei.“ Da das Volumen des Förderprogramms begrenzt ist, sei die Aufnahme einer umfassenderen Sanierung nicht möglich gewesen. „Uns wäre es eigentlich lieb gewesen, die ganze Turnhalle reinzunehmen.“

Alternative zu "alter Turnhalle" erforderlich

Denn nicht nur kleinere Korrekturen sind im Gespräch, sondern auch eine Generalsanierung des Gebäudes. Vonseiten der Nutzer sei außerdem ein Anbau angeregt worden, also praktisch eine vierte Halleneinheit, hieß es in einer gemeinsamen Sitzung des Zweckverbands Realschule und des Schulverbands Mittelschule Babenhausen.

Wird die Dreifachturnhalle erweitert, müssten die drei örtlichen Schulen nicht mehr länger auf die sogenannte „alte Turnhalle“ ausweichen, die ein Stück weit vom Schulzentrum entfernt steht. Mangels Alternativen wird diese für den Sportunterricht genutzt – vor allem im Winter, wenn es unmöglich ist, Sportstunden ins Freie zu verlegen, so Göppel. Eigentlich sei die Halle nicht geeignet, um den heutigen Anforderungen des Lehrplans gerecht zu werden, findet er.

Der Zweckverband Realschule und der Schulverband Mittelschule untermauerten per Beschluss, in welche Richtung es künftig gehen soll – mit einer Gegenstimme von Ilona Keller. Die Versammelten entschieden, eine „Vorstudie“ in Auftrag zu geben. Ein Architekturbüro soll einen groben Fahrplan für die angepeilten Maßnahmen – Generalsanierung und Neubau – entwerfen und Kosten kalkulieren. Denn nach den berechneten Summen wird sich richten, in welcher Form die Ausschreibung und Vergabe eines Planungsauftrags erfolgt. Wird ein bestimmter Schwellenwert überschritten, wäre eine europaweite Ausschreibung erforderlich.

Im Haushaltsplan 2020 sind den Sitzungsunterlagen zufolge Mittel für die Planungskosten vorgesehen: 16000 Euro pro Schulverband bezüglich der Generalsanierung und jeweils 14000 Euro bezüglich eines Neubaus. Wie der Zeitplan aussieht? „Auf alle Fälle sollten in diesem Jahr noch Ergebnisse des Vorprojekts vorliegen.“ Wann dann nächste Schritte erfolgen könnten, etwa eine Auftragsvergabe und das Einreichen von Zuschussanträgen, sei offen.

In der Sitzung wurde zudem berichtet, dass die Statik der bestehenden Dreifachturnhalle untersucht wurde – konkret: die Stahlbetonbinder im Tragwerk. Die Prüfung habe ergeben, dass keine Risse und sonstigen Anzeichen vorhanden sind, die auf eine Einschränkung der Standsicherheit hindeuten könnten, hieß es vonseiten der Verwaltung. Die Binder seien ausreichend tragfähig, sollten jedoch regelmäßig unter die Lupe genommen werden.

