Schweres Amt? - Karl Janson berichtet von seiner Arbeit

Der Vöhringer Pfarrer Jochen Teuffel bittet in seiner neuen Talk-Reihe zum „Sofa-Gespräch“. Karl Janson erklärt, was ein Bürgermeister öffentlich noch sagen darf.

Von Ursula Katharina Balken

Bis zu 18 Arbeitsstunden täglich, keine zwei Wochen Urlaub am Stück, immer erreichbar sein, Anfeindungen aushalten und ein Familienleben auf Sparflamme – das ist die eine Seite der Medaille. Freude darüber, gemeinsam mit dem Stadtrat etwas Bleibendes geschaffen und Vöhringen voran gebracht zu haben, der fröhliche Ruf von Kindern „Grüß Dich, Herr Bürgermeister“, ein unerwartetes Dankeschön eines Bürgers, die Vielfalt der Vereine und Kultur – das ist die andere Seite. Beide machen für Karl Janson das Bürgermeisteramt aus. Nach 24 Jahren stellt er sich nun nicht mehr zur Wahl.

Beim ersten Sofa-Gespräch im Evangelischen Gemeindehaus gab er Einblick in seinen Arbeitsalltag. Interviewt wurde er dabei von Pfarrer Jochen Teuffel, der die Gesprächsreihe neu ins Leben gerufen hat.Das Besondere dabei ist die vertraute Atmosphäre. Die Zuschauer sitzen nur rund vier Meter von Teuffel und seinem jeweiligen Gesprächspartner entfernt. Für Janson lautete eine der ersten Fragen: Würde er sich noch einmal für die Karriere als Bürgermeister entscheiden? Die Antwort war ein klares Ja. Auch wenn Janson während seiner Amtszeit einen rauer werdenden Tonfall beobachten konnte. So gehören Droh-Mails inzwischen auf die unangenehme Seite der Bilanz.

Das Pfingsthochwasser war einen Bewährungsprobe

Janson, der seine Anwaltskanzlei zugunsten des Rathaussessels aufgab, lehnte es ab, sich für eine Partei zu engagieren. Er folgte dem Ruf der freien Wähler. Eine Bewährungsprobe in seiner ersten Amtszeit war das Pfingsthochwasser 1999. 18 Stunden sei er vor Ort gewesen, berichtete Janson. Die Maßnahme, einen Notdeich zu errichten, bewahrte Illerzell vor einer Katastrophe. Anschließend sei viel Geld in den Hochwasserschutz geflossen. Die gängige Meinung, ein Bürgermeister habe Macht, rückte Janson im Gespräch zurecht. Im Gegenteil: Zusammen mit dem Stadtrat diene er den Menschen. Das alleine zähle. Macht sei dies nicht, aber ein Zeichen gelebter Demokratie. Teuffel fasste nach und wollte wissen, was ein Bürgermeister öffentlich sagen kann und was nicht. Janson erklärte es an einem Beispiel: Fischer hören es gern, wenn er sich für die Dezimierung der Kormorane einsetzen würde. Vogelschützer wiederum gar nicht. Also versuche er, jeden Satz genau zu überdenken. Dazu gehöre Diplomatie.

Wie Berlin die Arbeit der Kommunalpolitiker erschwert

Erschwert werde die Arbeit im Rathaus durch die wachsende Bürokratie und zunehmende Vorgaben aus Berlin. Solche bundesweit vorgegebenen Maßnahmen führen laut Janson dazu, dass auf Dauer der Föderalismus ausgehöhlt werden könnte: „Denn jedes Bundesland hat seine erhaltenswerten Traditionen, weil das kulturelle Vielfalt ausmacht.“ Würde dadurch am Ende die kommunale Selbstverwaltung eingeschränkt, nehme auch die Freude am ehrenamtlichen Engagement ab, die wesentlicher Bestandteil dieser Gesellschaft sei, erklärte der Rathauschef.

Die Bürger haben naturgemäß hohe Erwartungen an ihren Bürgermeister. Doch wie wünscht sich der Rathauschef seine Bürger? Dazu Janson: Es sei ihm ein Anliegen, dass sich Menschen in Vöhringen wohlfühlen und das vielfältige Angebot der Stadt – ob im sportlichen oder kulturellen Bereich – nutzten.

Sich um die Gelder der Stadt zu kümmern, zählt zu den schwereren Aufgaben im Rathaus. Kürzlich standen Beratungen zum Haushalt an: Wofür Vöhringen 2020 Geld ausgibt

