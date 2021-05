Unbekannter beschädigt Wegkreuz am Mitterberg in Aufheim

Bei Aufheim reißt ein Unbekannter eine Jesusfigur von einem Wegkreuz, verunstaltet diese und entsorgt sie im Gebüsch. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Fall von makabrem Vandalismus meldet die Polizei in Senden: In einem bislang noch nicht näher eingrenzbaren Tatzeitraum hat ein Unbekannter die Jesusfigur am Mitterberg in Aufheim massiv beschädigt.

Vandalismus bei Aufheim: Auch die Holzvertäfelung des Kreuzes und die Dekoration sind kaputt

Der Täter riss dem Polizeibericht zufolge die Jesusfigur vom Kreuz und brach anschließend die Arme ab. Den Torso und die Arme entsorgte er danach im nahe gelegenen Gebüsch. Doch dabei blieb es nicht: Im weiteren Verlauf beschädigte der Unbekannte außerdem noch die Holzvertäfelung und die Dekoration, welche vor dem Kreuz aufgestellt war.

Der genaue Sachschaden muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden. Zeugen, welche Hinweise zum Täter und zum Tatzeitraum machen können, sowie die oder der Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)

