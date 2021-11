Mann verstößt in Senden gegen 2G-Regel in der Gastronomie

Polizisten überprüfen in Senden, ob sich Gastronomie-Betriebe und Gäste an die Corona-Vorgaben halten. Eine Person hat die erforderlichen Nachweise nicht.

Die Polizei hat am Freitagabend gezielt die derzeit geltenden 2G-Coronabestimmungen in gastronomischen Betrieben in Senden überprüft. Dabei wurde ein Gast angetroffen, der keinen erforderlichen Impf- oder Genesenennachweis bei sich hatte. Gegen den Betreiber der Gaststätte und den Gast wurde dem Polizeibericht zufolge ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In allen weiteren gastronomischen Betrieben konnten keine Verstöße festgestellt werden und die Mehrheit aller kontrollierten Personen zeigte Verständnis für die Kontrollen, wie die Polizei weiter mitteilt.

