Senden

15:54 Uhr

Unbekannte wollen Zirkuszelt in Senden zum Einsturz bringen

Unbekannte haben Zurrgurte am Zirkuszelt in Senden gelöst und es zum Teil einstürzen lassen.

Plus In der Nacht zum Freitag waren Vandalen an dem Zirkuszelt auf dem Parkplatz des Sendener Möbelhauses zugange. Es war nicht das erste Mal in dieser Woche, dass der Zirkusbesitzer die Polizei rufen musste.

Von Franziska Wolfinger

Meinrad Böhm ist entsetzt. Als er am Freitagmorgen zu dem Zirkuszelt kommt, das auf dem Parkplatz von Möbel Inhofer in Senden aufgebaut ist, muss er feststellen: In der Nacht waren Vandalen am Werk. Offensichtlich hatte jemand versucht, das Zelt zum Einsturz zu bringen. An einer Ecke hängt die Plane schlaff herunter. Auch im Inneren des Zeltes wurde dadurch einiges umgeworfen. Fotos zeigen, wie die Stühle kreuz und quer im Raum liegen.

