Unter Alkoholeinfluss: Frau verursacht Unfall in Senden und flüchtet

Eine 49-jährige Autofahrerin verursachte in Senden eine Kollision. Sie wollte aber nicht, dass die Polizei alarmiert wird. Daher flüchtete sie vom Unfallort.

Eine Autofahrerin ist mit ihrem Fahrzeug in der Sendener Innenstadt vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr eingefahren. Wie die Polizei mitteilt, übersah sie dabei den nachfolgenden Verkehr, wodurch es zum Kontakt mit einem anderen Auto kam. Aufgrund der Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden.

Polizei kann die Unfallverursacherin stellen

Die 49-Jährige wollte nicht, dass die Polizei alarmiert wird. Als die andere beteiligte Person dennoch telefonierte, entfernte sich die Frau zu Fuß vom Unfallort. Die herbeigerufenen Beamten konnten sie jedoch einige Häuser weiter antreffen. Der Polizei zufolge zeigte ein Atemalkoholtest eine erhebliche Alkoholisierung.

Bei der Frau wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Die 49-Jährige gab an, ihren Führerschein verloren zu haben, weshalb dieser nicht unmittelbar sichergestellt werden konnte. Gegen die Dame wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. (AZ)

