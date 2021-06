Senden

10:33 Uhr

Wechsel in der Geschäftsführung von Möbel Inhofer in Senden

Edgar Inhofer, der Neffe des Firmengründers und Alleininhabers August Inhofer, verlässt Möbel Inhofer in Senden.

Plus Edgar Inhofer beendet zum 31. Juli 2021 seine Tätigkeit bei Möbel Inhofer in Senden. Das Unternehmen nennt einen Grund und informiert über die Nachfolge.

Von Jens Noll

Interessante Mitteilung am Montagvormittag von Sendens bekanntestem Unternehmen: In der Geschäftsführung von Möbel Inhofer wird es einen Wechsel geben. Edgar Inhofer, der seit 1989 bei der Möbel Inhofer GmbH & Co. KG arbeitet, verlässt das Unternehmen.

