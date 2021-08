Sachbeschädigung und Diebstahl in Wullenstetten: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben vor einem Getränkemarkt in Wullenstetten einen Schaden angerichtet und eine Videokamera entwendet, die in 2,80 Meter Höhe angebracht war.

In der Nacht auf Mittwoch haben sich drei unbekannte Täter an der Front eines Getränkemarktes in der Römerstraße in Wullenstetten zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, brachen sie eine Eisenstange der Eingrenzung für die dortigen Einkaufswagen heraus und rissen auch einen Teil der angebrachten Hausnummer ab.

Die Polizei Senden bittet Zeugen des Vorfalls, bei der Dienststelle anzurufen

Darüber hinaus schlugen die Täter eine Videokamera ab, die an der Fassade auf etwa 2,80 Meter Höhe angebracht war. Vermutlich entwendeten sie die Kamera auch, am Tatort war sie jedenfalls nicht mehr auffindbar. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf ungefähr 250 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)

