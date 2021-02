vor 46 Min.

Seniorin will in Illertissen Wolle klauen

Eine 83-Jährige wurde in Illertissen dabei erwischt, wie sie zwei Wollknäuel in ihre Tasche packte.

Am Dienstag gegen 14.45 Uhr hat sich ein Ladendiebstahl in Illertissen ereignet. In einem Drogeriemarkt wollte eine Senioren Handarbeitsartikel stehlen. Die 83-jährige Frau wurde von einer Zeugin beobachtet, wie sie in dem Laden zwei Wollknäuel in ihre mitgeführte Tasche packte, heißt es im Polizeibericht. Die Ware sei zuvor auch ausgepackt worden. Der Wert des Diebesgutes betrug 9,90 Euro. Sie wurde von den Angestellten ins Büro gebeten. Die Dame erwartet nun eine Anzeige. (AZ)

