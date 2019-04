09:00 Uhr

Sepp Bumsinger lässt kein Fettnäpfchen aus

Markus Langer widmet sich bei einem Auftritt in Babenhausen seiner Kunstfigur und deren Alltagsproblemen.

Von Fritz Settele

Die Bühne des Theaters am Espach in Babenhausen ist dunkel, eine Türe knarrt, ein Herzschlag ist zu hören und wird immer schneller – plötzlich wird es hell. Und da steht er: Der bayerische Kabarettist Markus Langer alias Sepp Bumsinger. Diese Kunstfigur ist nicht zuletzt auf Youtube ein Renner. Im Programm „Spassvogel(n)“ durchleuchtet Langer den alltäglichen Wahnsinn, wobei Sepp Bumsinger kein Fettnäpfchen auslässt.

Der Chaostag beginnt in einem Swimmingpool für Kinder, in welchem der Protagonist seinen Rausch vom Vorabend ausschläft. Leider hat er vergessen, den Sohn vom Bahnhof abzuholen. Also schnell in die Leoparden-Badehose und in Lammfellhausschuhe geschlüpft und ab ins Auto. Doch bald zwingt ihn ein so gut wie leerer Tank zu einem Tankstellenstopp. Er nimmt eine Abkürzung – und schon hält ihn die Polizei auf. Vom Radar geblitzt, versteht er die Aufforderung zur Alkoholprobe falsch („I sauf net jeden Alkohol“), sehr zum Wohlgefallen der Besucher eines angrenzenden Erdbeerfelds. Der folgende Dialog bewegt sich im wahrsten Sinne des Wortes unter die Gürtellinie – untermalt mit entsprechender Musik, beispielsweise mit Jane Birkins „Je t’aime“ oder Tom Jones’ „Sexbomb“. Und das alles im Tarzan-Look.

„Wie Gott ihn schuf“, lediglich mit der Leopardenbadehose bekleidet, nimmt das Schicksal des Mannes auf der Polizeistation seinen Lauf – nicht zuletzt in Form seiner herbeigerufenen Ehefrau. Deren Stimmung ähnelt der eines Kühlschranks. So kommuniziert sie mit ihrem Mann fortan nur noch über gelbe Klebezettel. Sepp Bumsinger verschläft prompt, weil sie an seinem Nachtkästchen nur „Ring! Ring!“ geschrieben hatte, ohne ihn richtig zu wecken.

Einige Szenen auf der Bühne drehen sich zudem um Sauftouren mit seinen Kumpels. Gründlich misslingt dann auch der Lebertest beim Arzt, aber auch die Rettung seiner entlaufenen Katze, die unbeabsichtigt zum Wurfgeschoss wird.

Der Protagonist versucht alles, um mit seiner Frau wieder in Kontakt zu kommen und geht beispielsweise zu Rossmann, „dem Obi für Frauen“, mit. Ohne Erfolg. Die Einrichtung einer mobilen Nebenerwerbsmassagepraxis macht das Chaos schließlich komplett.

Sepp Bumsinger scheitert bei den kleinen und den großen Dingen des Lebens. Die Fettnäpfchen werden immer größer und er trifft sie problemlos. Akribisch zeichnet Markus Langer die einzelnen Figuren und schlüpft buchstäblich in die verschiedenen Rollen. Da ist er sich auch nicht zu schade, als sturzbetrunkener Erfinder eine Kloschüssel mit Spezialöffnung vorzustellen.

Doch auch leise und nachdenkliche Töne kann Markus Langer, wie die Schlussszene mit dem „Boindlkramer“ beweist. Seine im Theater am Espach reichlich vertretenen Fans zeigten sich begeistert, erinnerte der Kabarettist doch an Auftritte in Ottis Schlachthof, im Kanal fatal und so mancher anderen Kultsendung im Bayerischen Rundfunk.

