Service ausgedehnt

Termine in Zulassungs- und Führerscheinstelle ab heute online reservieren

In der Zulassungs- und der Führerscheinstelle des Unterallgäuer Landratsamts können Bürger ab dem heutigen Montag, 25. Mai, online Termine vereinbaren.

Je Termin können auch mehrere Anliegen geklärt werden – zum Beispiel ist es möglich, mehrere Fahrzeuge zuzulassen und abzumelden. Bei der Führerscheinstelle kann der Bürger beispielsweise für sich und seine Ehefrau einen internationalen Führerschein beantragen. Anschließend kann er wählen, ob er seinen Termin im Landratsamt in Mindelheim an der Bad Wörishofer Straße 33 oder in der Außenstelle in Memmingen an der Herrenstraße 15 wahrnehmen möchte. Das System schlägt dann freie Termine vor. Aus diesen Vorschlägen kann man seinen Wunschtermin reservieren lassen. Dieser Service soll künftig auch in weiteren Bereichen des Landratsamts Unterallgäu angeboten werden. Hinweise zur Online-Reservierung:

Zur Terminreservierung in der Führerscheinstelle gelangt man ab heute unter www.unterallgaeu.de/fuehrerschein

Zur Terminreservierung in der Zulassungsstelle gelangt man ab heute unter www.unterallgaeu.de/kfz-zulassung

Auf diesen Internetseiten stehen auch detaillierte Informationen, welche Unterlagen für das jeweilige Anliegen mitgebracht werden müssen.

Ein Termin kann frühestens am darauffolgenden Tag vereinbart werden.

Der Nutzer bekommt eine E-Mail, in der er seinen Termin nochmals bestätigen muss. Im Zweifelsfall auch den Spam-Ordner kontrollieren.

Im Landratsamt und seinen Außenstellen gilt Maskenpflicht. (az)

