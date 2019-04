17:30 Uhr

Sie spielen harten Bluesrock in der Traube

So sieht sie aus – die Band Dark Blue Inc. Am Freitag feiert sie ihr erstes Album in der Traube.

Das neue Musikprojekt von Bonfire-Gitarrist Frank Pané heißt „Dark Blue Inc“. Am Freitag wird das erste Album gefeiert.

Hartes aus der Region: Das hiesige Rockmusik-Label El Puerto Records hat sich in der Szene zuletzt einen Namen gemacht – mehrere bekannte Musiker sind unter Vertrag, darunter die Band Sainted Sinners mit dem bekannten Musiker Frank Pané (Gitarrist bei Bonfire). Eben der hat ein weiteres musikalisches Projekt gestartet: Es heißt Dark Blue Inc, neben Pané sind unter anderen mit dabei der schwedische Sänger Göran Edman, der amerikanische Bassist Hal Patino und der Ulmer Schlagzeuger Harry Reischmann. Gespielt wird vom Stil her bluesbasierter Hardrock, der viele an die viel zitierte gute alte Zeit erinnern dürfte. Mal klingen die Songs sanft á la Pink Floyd, dann wieder flott wie so manches von Survivor.

16 Bilder Metalbands rocken unplugged in der Bellenberger Traube Bild: Florian Holley

Wer mal reinhören möchte, kann das am Freitag, 26. April, in der Traube in Bellenberg tun – dort wird das erste Album Linked to Life mit einer Party veröffentlicht. Die Fans dürften gespannt sein: Aufsehen erregte bereits die erste Single „Deep Blue Sea“, bei der Ian Paice von Deep Purple den Schlagzeug-Part einspielte. Er wird in der Traube zwar nicht dabei sein, aber auch die Band selbst verfügt über musikalische „Hochkaräter“, freut sich Bernd Stelzer, der Mit-Eigentümer von El Puerto Records.

Die Release-Party in der Traube beginnt um 21 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets zu zehn Euro gibt es im Vorverkauf per E-mail an: kartenvorverkauf@traube-bellenberg.de. Nähere Infos zur Band und zum Konzert gibt es unter el-puerto-records.com. (az)

Mehr über El-Puerto-Records:

Themen Folgen