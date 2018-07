10:00 Uhr

Spielt der Illertisser Kirchturm die Harry-Potter-Melodie?

Während sich Fans klassischer Musik auf das Carillonkonzert am Sonntag freuen, trauten zuletzt Hörer in Illertissen ihren Ohren nicht: Das ist doch die Titelmelodie aus den Harry-Potter-Filmen, die da aus dem Kirchturm bimmelt?

Hörer trauten zuletzt ihren Ohren nicht. Was es damit auf sich hat.

Während sich Fans klassischer Musik auf das Carillonkonzert am Sonntag freuen, trauten zuletzt Hörer in Illertissen ihren Ohren nicht: Das ist doch die Titelmelodie aus den Harry-Potter-Filmen, die da aus dem Kirchturm bimmelt? Wurde jedenfalls vermutet. Gibt es das Stück tatsächlich im Repertoire des Glockenspiels? Eine Nachfrage bei Kirchenmusiker Markus Hubert verschafft Klarheit.

Das bekannte Stück aus dem Film um den Zauberlehrling ist nicht dabei, sagt er. „Da bekämen wir ein Gema-Problem.“ Die Gesellschaft wacht über die Rechte von Urhebern musikalischer Werke – wer ein geschütztes Lied öffentlich aufführt, muss dafür zahlen. Das will Hubert vermeiden: „Da bin ich vorsichtig.“ Gespielt werden von dem Carillon lediglich gema-freie Titel oder Werke, die von einem Pauschalvertrag abgedeckt sind. Dazu gehören Volks- und Kirchenlieder. Ideen für andere Literatur hätte Hubert durchaus: „Fluch der Karibik wäre cool.“ Aber eben wohl teuer. Einfach mal so spielen? Darauf wolle man es nicht ankommen lassen: „Irgendjemand erkennt den Titel und meldet das“, glaubt Hubert. Auch ohne Filmtitel gebe es genug Auswahl: 250 Stücke seien hinterlegt. Drei mal im Jahr spielt Hubert eine Auswahl in das Carillon ein. Da sei für viele Geschmäcker etwas dabei. Auch ohne „Harry Potter“.

Die Hörer haben sich wohl „verhört“, glaubt Hubert. Möglicherweise habe es sich um den Titel „Greensleeves“ gehandelt. Der englische Klassiker sei Carillon-Repertoire vorhanden. Und klänge ähnlich. (caj)

Hier die beiden Musikstücke zum nachhören: Harry-Potter-Titelmelodie und Greensleeves

Themen Folgen