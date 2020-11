vor 32 Min.

Süße Überraschung für Senioren

Franz Dilger ist einer der Boten, die die Adventskalender an die Senioren in Illertissen verteilen.

Was Illertisser über 70 Jahre in ihren Briefkästen finden

Wer in Illertissen wohnt und über 70 Jahre alt ist, bekommt diese Woche Post von Bürgermeister Jürgen Eisen. Eine süße Überraschung als kleiner Ersatz für die Dinge, die normalerweise die Vorweihnachtszeit in Illertissen ausmachen und nun ausfallen müssen – wie die städtische Seniorenweihnachtsfeier in der Schranne.

Normalerweise ist Cornelia Dilger bei der Stadtverwaltung in diesen letzten Wochen des Jahres damit beschäftigt, die Weihnachtsfeier für die älteren Illertisser zu organisieren. Doch weil diese wie so vieles der Corona-Pandemie zum Opfer fällt, hat sie im Büro des Bürgermeisters dieses Jahr eine andere Überraschung vorbereitet. An alle Seniorinnen und Senioren über 70 Jahre werden in diesen Tagen insgesamt 2700 Kalender mit einem süßen Inhalt verteilt. Dazu gibt es einen Begleitbrief von Bürgermeister Eisen, der daran erinnert, dass zwar große Advents- und Weihnachtsfeiern, Konzerte oder große Familienfeste dieses Jahr abgesagt sind. „Nicht aber ein kleiner Bummel durch unsere festlich erleuchtete Stadt oder ein schönes Essen im kleinsten Kreis.“ Und natürlich dürfe auch die ein oder andere Leckerei nicht fehlen, die sich beispielsweise hinter den Türchen des Adventskalenders verbirgt. Fleißige Helfer wie Franz Dilger haben am Montag begonnen, die kleinen Präsente zu verteilen. (rjk)

Themen folgen