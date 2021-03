20.03.2021

The Voice Kids: So lief der Auftritt von Anton aus Dietenheim

Anton Welsch aus Dietenheim ist in den Blind Auditions von "The Voice Kids" weitergekommen - jetzt singt er in den Battles.

Plus In der Fernsehshow hat sich der fast 15-Jährige am Samstagabend eine Runde weiter gesungen. Dabei zeigte Anton auch seine verletzliche Seite.

Von Rebekka Jakob

Lange warten mussten die Freunde und Familie von Anton Welsch aus Dietenheim nicht: Der Realschüler war der erste Kandidat, der am Samstagabend bei " The Voice Kids" auf Sat.1 gezeigt wurde. Sein Auftritt war ein voller Erfolg: Zwei Coaches interessierten sich für den Gesang von Anton, der damit am Montag nicht nur seinen 15. Geburtstag, sondern auch den Einzug in die nächste Runde der Musiksendung feiern darf.

Anton aus Dietenheim bei The Voice Kids - so lief der Auftritt

Bevor es für Anton in der Show auf die Bühne ging, durfte er sich kurz dem Publikum vorstellen. Mit seinen Eltern war er zu den Blind Auditions angereist, also zu dem Teil der Sendung, in der die Talente vorsingen, ohne dass die Jury sie sieht. Er erzählte von sich - und auch davon, dass er als Kind mit Mobbing zu kämpfen hatte. "Ich bin eigentlich eine verletzliche Person", räumte der Jugendliche sehr offen ein. Aber Anton hat nicht nur eine starke Stimme, er kann auch stark sein: Seine Fähigkeiten im Taekwondo gab es als Kostproben ebenfalls noch zu sehen - ein Thema, das später auch bei der Auswahl seines Coaches eine Rolle spielen sollte.

Mit dem Song "You will be found" aus dem Musical "Dear Evan Hansen" ging es dann für Anton Welsch auf die Bühne. Schon nach wenigen Takten drückte Coach Wincent Weiss den Buzzer - den Sänger hatte Anton im Gespräch mit unserer Redaktion auch schon als Vorbild genannt. Damit stand schon nach wenigen Sekunden fest, dass der Dietenheimer eine Runde weiter ist in der Castingshow.

Stefanie Kloß oder Wincent Weiss - wer wird der Coach von Anton?

Unter den Coaches - neben Wincent Weiss auch Michi Beck und Smudo von den Fanta 4 , Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß und Alvaro Soler - läuft in der Show ein Wettbewerb darum, wer die besten Talente zu sich ins Team holen kann. Kein Wunder also, dass Wincent Weiss seine Kollegin Stefanie Kloß gerne davon abgehalten hätte, ebenfalls den Buzzer für Anton zu drücken. Doch während der letzten Töne, die Anton sang, drückte auch sie den Knopf - und brachte sich damit mit als Coach ins Spiel.

Anton hatte damit die Qual der Wahl: Möchte er sich von Wincent Weiss coachen lassen - oder von Stefanie Kloß? Die Empfehlung der anderen Coaches war deutlich - Michi Beck machte deutliche Zeichen in Richtung des Sängers. Nachdem Wincent Weiss noch seine Kenntnisse in Taekwondo unter Beweis gestellt hatte, fällte Anton eine Entscheidung: Der Sänger wird sein Coach und darf ihn auf die Battles vorbereiten. Dabei singen jeweils zwei Talente mit- beziehungsweise gegeneinander. Ein Sendetermin für Antons Battle steht derzeit noch nicht fest.

Ein Skateboard von Wincent Weiss für das Talent aus Dietenheim

Eine erste Trophäe hat Anton Welsch jedenfalls schon gewonnen: Als Mitglied im "Team Wincent" bekam er von seinem neuen Coach ein Skateboard mit entsprechender Aufschrift überreicht. Das sollte dem talentierten Nachwuchssänger dann zusätzlichen Schwung für die nächste Runde verleihen. "Die Stimmfarbe hast Du - die würde ich gerne zusammen mit Dir ausarbeiten", hatte Wincent Weiss angekündigt.

