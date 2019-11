vor 47 Min.

Theatergruppe „Schmiere“ plant keine Zusatztermine

Auf große Resonanz stößt das Musical „Barbara – Das schöne Bärbel vom Ziegelhof“ der Theatergruppe Schmiere. Alle Aufführungen sind restlos ausverkauft.

Von Fritz Settele

Trotz großer Nachfrage sind keine Zusatzvorstellungen geplant

Trotzdem wird es keine Zusatzvorstellungen geben. Auf Nachfrage erklärt die Theatergruppe, der Grund sei vor allem, dass auf das letzte Aufführungswochenende das erste Adventswochenende mit dem Konzert des Musikvereins folge, dem man keine Konkurrenzveranstaltung entgegensetzen will. Wer das Musical trotzdem noch sehen möchte, hat eine kleine Chance an der Abendkasse.

Aufführungen gibt es noch am 16. November um 19.30 Uhr, am 17. November um 18 Uhr und am 23. November um 19.30 Uhr. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Spielbeginn und ist unter der Telefonnummer 08333/934247 zu erreichen.

