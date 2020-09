vor 34 Min.

Theaterverein Babenhausen bringt „Greisenglück“ mit Verspätung auf die Bühne

Plus Im Frühjahr konnten die Aufführungen von "Dreiste Stück im Greisenglück" nicht stattfinden. Jetzt holt der Theaterverein Babenhausen seine Spielzeit nach.

Das Publikum und die Mitwirkenden zu Hause, die Lichter aus, der Vorhang zu: So sah es zur geplanten Premiere am 21. März im Theater am Espach in Babenhausen aus. Zu diesem Zeitpunkt glaubte niemand im Theaterverein, dass es in diesem Jahr noch möglich sein könnte, das Stück „Dreiste Stück im Greisenglück“ aufzuführen. Doch nach und nach keimte Hoffnung auf.

Durch die Corona-Ausgangsbeschränkungen konnte die Bühne nicht abgebaut werden und blieb stehen. Die Theatergruppe „Schmiere“ stellte ihre für den Herbst geplante Spielzeit zur Verfügung. Kulturelles Leben kann nun wieder mit Einschränkungen – bis zu 100 Besucher dürfen ins Theater – stattfinden. Der Theaterverein Babenhausen nutzt diese Möglichkeiten nun und bringt das „Dreiste Stück im Greisenglück“ ab Freitag, 9. Oktober, doch noch auf die Bühne – und damit auch ein wenig Normalität zurück in den Alltag. „Natürlich werden die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten“, vermeldet die Gruppe. Das Theater darf nur mit Mund-Nase-Schutz und ohne Symptome betreten werden. Vor dem Betreten des Saales müssen die Besucher die Hände desinfizieren.

Theater in Babenhausen: So funktioniert der Vorverkauf

Interessierte können sich in Gruppen bis maximal zehn Personen anmelden und Plätze reservieren. Solche Gruppen dürfen laut Verein zusammensitzen und müssen keinen Abstand zueinander halten. „Idealerweise könnten zehn Gruppen mit je zehn Mitgliedern im Theater Platz finden“, so Claudia Lutzenberger. Reservierungen sind nur telefonisch möglich, die Karten werden vor den Aufführungen an der Theaterkasse verteilt. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sollte ein Gruppenmitglied die Karten an der Kasse abholen und sie an die Anderen verteilen. Eine weitere Maßnahme: Es gibt nur eine kurze Pause ohne den üblichen Getränkeverkauf. Getränke können bereits vor der Vorstellung im Foyer erworben und mit an den Platz genommen werden. „Die Besucher dürfen sich endlich wieder auf einen lustigen Abend freuen“, sagt Lutzenberger.

Darum geht es in dem Stück

Ein paar Kleinigkeiten musste der Theaterverein „Corona-konform“ ändern, doch die Akteure und der Inhalt des Stücks haben sich nicht geändert. Worum es geht: Die Bewohner des Seniorenheims „Greisenglück“ wollen in Ruhe ihren Lebensabend verbringen. Die Ruhe wird jedoch von der unbarmherzigen Heimleitung gestört, die auf Kostenoptimierung, aber nicht auf das Wohl der Bewohner bedacht ist. Auch die Verwandtschaft, die einen Besuch als lästige Pflicht ansieht und sich eher für den Inhalt des Testaments interessiert, als für die Befindlichkeiten der Senioren, sorgt für Wirbel. Gut, dass es noch freundliches Personal gibt und Enkel, denen die Alten am Herzen liegen. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen