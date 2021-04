Tierischer Einsatz: Altenstadter Feuerwehr rettet Biber in Not

Plus Ein Biber ist in Altenstadt in eine missliche Lage geraten. Ein Feuerwehrmann berichtet von der Rettungsaktion.

So einen Einsatz hat die Feuerwehr Altenstadt nicht alle Tage: Sie hat am Donnerstagmorgen einen Biber befreit, der in eine missliche Lage geraten war. Das Kerlchen war offensichtlich auf einen Balkon im Untergeschoss eines Hauses geplumpst und kam nicht mehr aus eigener Kraft an der Wand nach oben. Feuerwehrmann André Scholz berichtet von der tierisch guten Rettungsaktion bei seinen Nachbarn.

Als sie am frühen Morgen ihren Rollladen am Fenster öffneten, bekamen die Bewohner des Hauses an der Memminger Straße erst einmal "einen kleinen Schreck", wie die Feuerwehr Altenstadt auf ihrer Facebook-Seite schreibt. Denn durch die Scheibe guckte ein Biber mit seinen dunklen Knopfaugen. Er hatte sich offensichtlich auf dem Balkon verirrt und saß fest. "Er hat erschöpft und ängstlich gewirkt, aber nicht aggressiv", erzählt André Scholz, der zu seinen Nachbarn hinzukam. Was tun? Da es nicht vorhersehbar ist, wie ein verschrecktes Tier reagiert, fassten die Hausbewohner es nicht an, sondern warteten auf die Feuerwehr. Die rückte gegen 6.45 Uhr zur Tierrettung aus.

Mit Holzdielen bauten die Einsatzkräfte eine Rampe für den Biber, über die er aus dem Balkon klettern konnte. Dann begleiteten sie ihn noch über die gesperrte Straße bis zum nahen Ufer des Mühlbachs - behutsam und mit "viel Tierliebe", wie Scholz sagt. Von dort aus konnte der Nager - ohne jeglichen Schaden angerichtet zu haben - in seine Heimat zurückschwimmen.

