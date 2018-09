vor 55 Min.

Unbekannte gehen vor Glacis-Galerie auf Jugendlichen los

Nach dem Faschingsumzug in Griesbeckerzell wurde ein 17-Jähriger handgreiflich. <b>Symbolfoto: Alexander Kaya</b>

Sechs junge Leute sollen vor dem Einkaufszentrum in Neu-Ulm einen 15-Jährigen geschlagen haben. Sie flüchteten, die Polizei ermittelt.

Die Glacis-Galerie ist ein beliebter Treffpunkt für junge Leute aus der Umgebung: Mitunter gibt es dort allerdings Streit - so wie am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr, als mehrere Unbekannte auf einen 15-Jährigen losgegangen sein sollen. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Nach jetzigem Ermittlungsstand sollen sechs unbekannte Jugendliche ohne ersichtlichen Grund auf den jungen Mann zugegangen sein und ihn geschlagen haben. der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ist der Hergang allerdings undurchsichtig, Zeugen werden deshalb gesucht. Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter Telefon 0731/80130 an die Neu-Ulmer Polizei wenden. (az)

Mehr über weitere Fälle aus dem Blaulichtreport lesen Sie hier: Tierdrama in Vöhringen: Schäferhund stürzt sich auf Dackel , Kontrollen in der Region: Polizei nimmt Handy-Sünder ins Visier und Dieb beklaut Handwerker - aber er kommt nicht weit.

Themen Folgen