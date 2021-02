13:54 Uhr

Unbekannter spricht 13-Jährigen in Babenhausen an: Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein unbekannter Mann einen 13-Jährigen in Babenhausen angesprochen hat, bittet die Polizei um Hinweise.

Am Freitag ist ein 13-jähriger Junge an der Ecke Gänsberg/Gartenweg in Babenhausen an einem bislang unbekannten Mann vorbeigelaufen. Dabei öffnete der Mann seine Jacke und sprach den Buben an. Dieser rannte daraufhin in Richtung Schulstraße davon und wurde kurz von dem Mann verfolgt, so die Polizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. In diesem Zusammenhang bittet die zuständige Polizeiinspektion Memmingen um Hinweise. Wer Angaben zum Vorfall und zu dieser Person machen kann, soll sich unter den Rufnummern 08333/2280 oder 08331/100-0 melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen