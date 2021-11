Ältere Menschen bevorzugt impfen: Unterallgäuer Landrat für Priorisierung

Plus Ältere Menschen sollen bevorzugt mit einer Impfung geschützt werden: Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder plädiert dafür, Termine wieder nach Priorität zu vergeben.

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder möchte, dass das Bad Wörishofer Impfzentrum Termine wieder nach Priorität vergeben kann. So könnten ältere und vorerkrankte Menschen schneller mit einer Impfung vor Covid-19 geschützt werden, egal, ob es sich um eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung handelt. Mit dieser Bitte hat er sich an Gesundheitsminister Klaus Holetschek gewandt.