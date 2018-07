vor 42 Min.

Unterallgäu: Der Beruf des Landarztes soll attraktiver sein

Dem Bereitschaftsdienst in Bayern wurde eine Reform verordnet. Mediziner aus Memmingen und Umgebung nennen Vorteile, aber auch Schattenseiten.

Von Verena Kaulfersch

Dem ärztlichen Bereitschaftsdienst hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) bayernweit eine Reform verschrieben: Auch in Memmingen und Umgebung greifen seit Ende Januar Veränderungen (siehe Infokasten). Die Zusammenlegung zur Dienstregion Memmingen-Mindelheim-Kaufbeuren und die Neuregelung der ärztlichen Versorgung bringen laut Dr. Wolfgang Wohlleb Vorteile für Patienten und „massive Verbesserungen“ für Ärzte. Doch es gibt auch Schattenseiten, so die Erfahrung von Dr. Nicola Feirer und Dr. Knud Kureck aus Memmingen.

Ein Ziel: den Arztberuf auf dem Land attraktiver machen. Ein großer Schritt sei getan, findet Wohlleb, Mitglied einer Gemeinschaftspraxis in Heimertingen: Die Angst „Wenn du aufs Land gehst, musst du wahnsinnig viel am Wochenende und nachts arbeiten“ sei inzwischen unbegründet. Mit der neuen Region entstand eine größere Dienstgruppe von Medizinern, welche die Versorgung außerhalb der Sprechzeiten gewährleistet. „Jeder hat gleich viele Dienste – insgesamt sind es gute 70 Stunden im Jahr“, sagt Wohlleb.

Für ihn wurde eine „Gerechtigkeitslücke zwischen Stadt und Land geschlossen“, denn da auf dem Land weniger Ärzte ansässig sind, fielen für sie zuvor häufiger Dienste an. Kureck erzählt etwa, dass Kollegen im Illerwinkel „jedes dritte oder vierte Wochenende dran waren“. Daher sei eine Neuregelung wichtig gewesen, zugleich habe die Belastung für Stadtärzte zugenommen. Das bestätigt auch Feirer. Doch nach anfänglichen Bedenken sagt sie: „Ich hab’s schlimmer erwartet.“

Für Entlastung sorgen Pool-Ärzte: Sie sind nicht Mitglied der Bereitschaftsgruppe, können aber freie Bereitschaftsdienste übernehmen und dies mit der KV abrechnen. „Sie leisten rund 40 Prozent der Dienste“, sagt Wohlleb. Es entwickle sich hier ein Tätigkeitsfeld für Mediziner, die in Teilzeit tätig sein oder sich nicht durch eine Niederlassung an einen Ort binden wollen. Wohlleb, seit mehr als 27 Jahren niedergelassener Arzt, erinnert sich, was Wochenendbereitschaft früher hieß: „Du warst am Freitag bis 18 Uhr in der Praxis und danach hast du Bereitschaftsdienst gehabt bis Montag um 8 Uhr.“ Daher schätzt er, dass sich Ärzte nun selbst für Fahrdienst oder Sitzdienst in der Bereitschaftspraxis an Wochenenden oder Wochentagen eintragen – für eine festgelegte und überschaubare Stundenzahl. Dies fällt auch für Kureck ins Gewicht: Zwar muss er mehr Dienste leisten, „aber sie sind mit maximal sechs Stunden deutlich kürzer als früher“.

Lob für das System, sich selbst einzutragen, äußern alle drei Ärzte. Art und Termin des Dienstes wählen zu können, ist für Feirer ein zentraler Punkt. Sie selbst bevorzugt Dienste in der Praxis: „Fahrdienste in diesem Riesengebiet empfinde ich als problematisch. Für den Patienten entstehen zum Teil lange Wartezeiten, als Arzt verbringt man viel Zeit auf der Strecke und für den Hausbesuch gibt es eine Pauschale, sodass der zeitliche Aufwand nicht abgegolten wird.“ Das „riesige Gebiet“ bringe es mit sich, dass „man samstags schon mal sechs Stunden durchgehend im Auto sitzt“, sagt Kureck und verdeutlicht: „Man ist zum Beispiel bei einem Patienten in Legau und der nächste Anruf kommt aus einem Ort bei Kaufbeuren.“

Eine Neuerung schildert Wohlleb: Musste er früher unterwegs halten, um Anrufe anzunehmen oder Organisatorisches zu klären, so erledigt er dies nun während der Fahrt „und vor Ort kann ich mich voll auf den Patienten konzentrieren“. Denn ein Auto und ein Fahrer mit medizinischer Grundausbildung werden gestellt. Ein Gewinn, urteilen Wohlleb und Feirer – nicht zu vergessen das Plus an Sicherheit durch die Begleitung. „Als Frau finde ich das gut“, sagt Feirer. Wohlleb stimmt zu – er kennt das „mulmige Gefühl, wenn man allein in eine abgelegene Gegend fährt“.

Weitere Strecken zu einer der Bereitschaftspraxen in Memmingen, Mindelheim und Kaufbeuren können auch für Patienten anfallen. „Dafür haben sie eine feste Anlaufstelle mit fixen Öffnungszeiten und müssen nicht mehr suchen, wer Dienst hat“, wägt Wohlleb ab. Die erweiterten Öffnungszeiten jedoch seien unnötig, so Feirer. Die bisherigen waren ihrer Meinung nach ausreichend. Grundsätzlich seien die Praxen ja tagsüber für Patienten da.

Ähnlich äußert sich Kureck. Teils werde das System missbraucht – etwa durch „schwarze Schafe, die beim Hausarzt nicht warten wollen: Das ist kein neues Problem und nicht die Regel, aber es kommt immer wieder vor“. Sein Fazit: „Das System ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber deutlich fairer als früher.“

Die Neuerungen beim hausärztlichen Bereitschaftsdienst:

- Bereitschaftspraxis: Sie ist Anlaufstelle für Patienten mit Erkrankungen, die normalerweise ein niedergelassener Arzt behandelt und bei denen es nicht möglich ist, bis zur nächsten Öffnung der Praxis zu warten. Seit 30. Januar ist die Praxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) beim Memminger Klinikum täglich geöffnet: Montag, Dienstag und Donnerstag 18 bis 21 Uhr; Mittwoch und Freitag 16 bis 21 Uhr; Samstag sowie Sonn- und Feiertag 9 bis 21 Uhr.

- Fahrdienst: Ist ein Patient nicht in der Lage, die Bereitschaftspraxis aufzusuchen, so übernimmt ein Fahrdienst den Hausbesuch. Eine Neuerung ist, dass dem Arzt ein Fahrer und ein Auto bereitgestellt werden.

- Dienstregion: Im Zuge ihrer Reform führt die KV vergrößerte Dienstregionen ein: So wurde die Region Memmingen-Mindelheim-Kaufbeuren aus den Bereitschaftsdienstgruppen Memmingen, Mindelheim/Pfaffenhausen, Bad Wörishofen, Buchloe/Türkheim und Kaufbeuren gebildet. Die Region umfasst derzeit 232 aktive Teilnehmer, die sich in unterschiedlichem Maß beteiligen.

