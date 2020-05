vor 19 Min.

Unterallgäuer Bauern demonstrieren gegen Agrarpolitik

Unterallgäuer Landwirte fordern Umweltministerin Svenja Schulze bei einer Aktion am Donnerstag zum Rücktritt auf.

Rund 50 Landwirte haben am Donnerstag bei der Unterallgäuer Gemeinde Sontheim mit ihren Traktoren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Im Mittelpunkt der Kritik: Umweltministerin Svenja Schulze. Die Aktion war Teil von bundesweiten Protesten gegen den Umweltbericht der Ministerin.

Die Teilnehmer monierten, dass Bauern einseitig für Umweltprobleme wie das Insektensterben verantwortlich gemacht würden. Wie berichtet, steht unter anderem in dem Bericht, dass vor allem die industrielle Landwirtschaft die Artenvielfalt bedrohe. Bei der Diskussion um den Insektenschwund werde einfach ignoriert, dass insbesondere in den Naturschutzgebieten deren Anzahl am stärksten zurückgegangen sei, kritisierten die Demonstranten. Allein dies zeige, dass die Gründe für das Artensterben viel umfassender betrachtet werden müssten. Organisiert hatte die Demo der Sontheimer Landwirt Andreas Magg.

Wie berichtet, hatten bereits der Unterallgäuer Kreisobmann Martin Schorer und Kreisbäuerin Magot Walser der Umweltministerin den Rücktritt nahegelegt (Mehr dazu: "Stümperhafter Bericht": Bauern fordern Ministerin zum Rücktritt auf). Diese Forderung unterstrichen die Demonstranten am Donnerstag auch in Sontheim. (fk, az)

Lesen Sie außerdem: Protest mit Traktoren: Landwirte demonstrieren vor Ulmer SPD-Büro

Themen folgen