Unterallgäuer Wehren: Rückblick auf ein etwas anderes Jahr

Plus Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel zieht angesichts der Pandemie eine positive Bilanz: Er bescheinigt den Einsatzkräften mustergültige Einsatzbereitschaft. Doch es gibt auch Probleme.

Von Fritz Settele

Zu etwas mehr als 1500 Einsätzen sind die Feuerwehren im Landkreis Unterallgäu in diesem Jahr ausgerückt. Geschultert wurde das Pensum von den rund 5500 Floriansjüngern, darunter 238 Frauen, in den 130 Ortsfeuerwehren. Kreisbrandrat Alexander Möbus zeigt sich stolz darüber, dass bisher „keine Feuerwehr pandemiebedingt ihren Dienst einstellen musste, sie also alle im Einsatzdienst zu 100 Prozent zur Verfügung standen“.

Es fehlte den Wehren heuer an Übungen

Nichtsdestotrotz: Corona hat den Alltag der Feuerwehren heuer kräftig durcheinandergewirbelt. Zuletzt wurde die seit Jahrzehnten zum Pflichtprogramm gehörende Kommandantendienstversammlung abgesagt. Deshalb zogen die Führungskräfte schriftlich Bilanz. Der Rückblick erfasste bisher aber lediglich den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September.

Kreisbrandinspektor Jakob Schlögel aus Klosterbeuren, oberster „Dienstherr“ im Inspektionsbereich Unterallgäu/Nord, zog ein positives Fazit. Rund 1800 Feuerwehrleute in 44 Wehren in diesem Gebiet rückten zu etwa 500 Einsätzen aus. In allen Gemeinden konnte der Dienstbetrieb aufrechterhalten werden. Allerdings fielen coronabedingt so gut wie alle Übungseinheiten, Lehrgangsteilnahmen und Leistungsprüfungen aus. An Groß- und Gemeinschaftsübungen war überhaupt nicht zu denken. Es spreche für den hohen Leistungsstandard, so Schlögel, dass trotzdem weiterhin der Dienst zum Schutze und zur Hilfe der Bevölkerung geleistet werden konnte. Dies erfordere – da ist er sich mit Kreisbrandrat Möbus einig – „ein hohes Maß an Disziplin“ und sei ein Ergebnis einer jahrelangen, intensiven Ausbildung.

Die Einsätze waren zu knapp zwei Drittel Technische Hilfeleistungen (THL). Nicht ganz 20 Prozent entfielen auf die frühere Kernaufgabe der Feuerwehren, die Brandbekämpfung. Auffallend ist die hohe Zahl an sogenannten Fehlalarmierungen, die Schlögel auf die Brandmeldeanlagen zurückführt, welche selbst kleinste Unregelmäßigkeiten beispielsweise in Betrieben sofort weitergeben.

Das Wetter verursacht einen Großteil der Einsätze

Spitzenreiter im Bereich THL waren laut Kreisbrandinspektor Schlögel die Einsätze, bei denen Sturmschäden Anfang des Jahres und Hochwasserschäden im Frühsommer beseitigt werden mussten. Doch auch die Einsätze nach Verkehrsunfällen, nicht zuletzt bei Ölspuren, hielten die Floriansjünger auf Trab. Hinzu kamen zahlreiche „sonstige Tätigkeiten“ und Sicherheitswachen.

Für den Fortbestand der Ortsfeuerwehren ist aus Schlögels Sicht der Nachwuchs unerlässlich. So gibt es allein im Inspektionsbereich Nord 14 Jugendfeuerwehren mit rund 160 Feuerwehranwärtern. Ein Fünftel davon sind Mädchen. Eindrucksvoll sind auch die aufgeschlüsselten Stärkedaten der Landkreisfeuerwehren. Sie reichen von Atemschutzgeräteträgern und Funkspezialisten bis hin zu einer Kinderfeuerwehr. Detailliert beschrieben werden im Bericht zudem die Fahrzeuge und Hänger, von denen 272 auf Landkreisebene im Einsatz sind.

Und wie geht es im kommenden Jahr weiter? Kreisbrandrat Möbus und die insgesamt drei Unterallgäuer Kreisbrandinspektoren hoffen auf einen Rückgang der Infektionszahlen, damit die Ortsfeuerwehren „zur Normalität zurückkehren können“. Allerdings müsse man stets auf die „jeweiligen Situationen reagieren und das Beste daraus machen“.

Wie es weitergeht

Vor allem für die wichtige Kameradschaft unter den Mitgliedern wäre es wünschenswert, würden die Gerätehäuser in nicht allzu ferner Zukunft wieder für Zusammenkünfte geöffnet, wozu auch die Floriansstüble gehören.

Sollten im neuen Jahr wieder Lehrgänge möglich sein, so dürften diese nach Möbus Einschätzung „den Bedarf nicht im Ansatz decken“. Zudem bleiben „bis auf Widerruf“ alle Leistungsprüfungen im Unterallgäu ausgesetzt.

Die Führungskräfte weisen außerdem darauf hin, dass zwar bei den Feuerwehrvereinen die Vorstände solange in ihren Ämtern bleiben, bis eine Neuwahl möglich ist. Dies gelte aber nicht für die jeweiligen Kommandanten, für die andere Kriterien gelten.

Deren Amtszeit laufe nach sechs Jahren – ohne Verlängerung durch Neuwahlen – oder nach Erreichen der Altersgrenze ab. Dies könne dazu führen, dass eine Gemeinde in der aktuellen Situation sogar einen „Notkommandanten“ bestellen muss.

