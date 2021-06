Unterroth

06:30 Uhr

Wenig finanzieller Spielraum: Diese Projekte will Unterroth 2021 angehen

Die Kindertagesstätte Storchennest in Unterroth soll in den nächsten Jahren eine Mensa mit Küche erhalten und um einen Waldkindergarten erweitert werden.

Plus Auf die Gemeinde Unterroth kommen in nächster Zeit hohe Ausgaben zu. Für zusätzliche Investitionen bleibt dadurch wenig Spielraum.

Von Regina Langhans

Die Gemeinde Unterroth hat in diesem Jahr bei der Frage, wie und wo sie ihr Geld ausgeben will, wenig Auswahl. Zu viele Pflichtaufgaben warten darauf, erledigt zu werden. So gab es über den Haushalt 2021 und künftige Investitionen in der Sitzung des Gemeinderats wenig zu debattieren. Der Bürgermeister sprach zwei kostenintensive Posten an, die das Wachstum der Kommune mit sich bringe.

