21.08.2018

Unterrother Gastwirt bleibt unvergessen

Pius Leopold galt als ein echtes Original im Rothtal. Nun ist er gestorben

Von Felicitas Macketanz

Er galt als Urgestein, ein echtes Original und war im ganzen Umkreis bekannt: Pius Leopold aus Unterroth. Jahrelang hat er die Wallfahrtsgaststätte in Matzenhofen geführt und war damit eine Anlaufstelle für etliche Gäste. Doch vergangene Woche ist der Senior im Alter von 86 Jahren gestorben. Für seine Freunde und Bekannte bleibt er jedoch immer als „besonderer Pius“ in Erinnerung.

Das sagt eine 88-jährige Unterrotherin, die ihn seit zig Jahren kannte. Ihren Namen möchte sie lieber nicht in der Zeitung lesen. „Das war nicht irgendein Pius, das war ein besonderer Pius“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn der gebürtige Unterrother sei stets für seine Freunde und Bekannte da gewesen, immer freundlich, lustig, bescheiden und sehr großzügig. „Er hatte immer gute Sprüche drauf“, sagt die 88-Jährige. Einmal habe er einen Zettel an die Tür der Wallfahrtsgaststätte geklebt mit der Aufschrift: „Ich bin gleich wieder da“ – und dann sei er in den Urlaub gefahren, erzählt sie. Auch die Mitglieder des selbst ernannten „Alte-Schachteln-Klubs“ habe er immer liebevoll bewirtet. „Wir haben immer gesagt, wir machen das solange, bis der Pius nicht mehr kann. Dann lösen wir unsere Gruppe auf.“ Und so kam es dann auch.

Bekannt sei Pius Leopold aber vor allem für seine Gockel und seinen Kartoffelsalat gewesen. „Er konnte einen ganz, ganz guten Kartoffelsalat machen“, sagt die Unterrotherin, die ihn gut kannte. „Er war einfach ein Unikum.“ So bleibt er auch Gerhard Struve, Bürgermeister in Unterroth, in Erinnerung: „Er war ein Lebenskünstler.“

Pius Leopold ist in einer kinderreichen Landwirtsfamilie aufgewachsen und arbeitete bis 1968 auf dem Hof. Dann bat ihn die damals kränkliche Wirtin der Matzenhofer Wallfahrtsgaststätte, Fanni Hatzelmann, um Hilfe im Lokal. Schließlich war Pius Leopold Junggeselle. Und damals, so sagte er einst selbst im Gespräch mit unserer Redaktion, durfte nur ein Junggeselle helfen, die Gaststätte mitumzutreiben. Bis 1981 reichte er in Matzenhofen seine berühmten Gockel über die Theke. Auch als Sakristan war er tätig.

Später wechselte er nach Engishausen im Unterallgäu und arbeitete etwa zehn Jahre lang in dem nach ihm benannten Lokal „Beim Pius“. Eine weitere Station in seinem Leben war unter anderem das Gasthaus Adler in seinem Heimatdorf. Er half in diesem aus, wie einst in der Wallfahrtsgaststätte. Apropos: Zu besagter rief man Pius Leopold später wieder – und bat erneut um seine Hilfe. Ohne Geld für seine Arbeiten zu verlangen, bewirtete er die Gäste in Matzenhofen. Und so konnten Gelder für den Umbau und die Renovierung zur Seite geschafft werden.

Doch das Alter ging auch an Pius Leopold nicht spurlos vorbei: Ein guter Freund, der ihn seit den 1970er-Jahren kannte, umsorgte den ledigen Senior bis vor Kurzem. Das hatte er seinem Kumpel einst versprochen.

Aber nach mehreren Krankenhausaufenthalten zog es Pius Leopold in den Raum Heilbronn. Dort war er in einem Pflegeheim, in dem er am 15. August starb. Eine eigene Familie hatte der Unterrother nie gegründet, er hat aber Verwandte in der Region.

