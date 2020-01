Viele Erfolge, einige Sorgen: 25 Jahre Bezirkskrankenhaus in Memmingen

Plus Das Bezirkskrankenhaus Memmingen besteht mittlerweile seit 25 Jahren. Der ärztliche Direktor spricht im Interview über Umbrüche und Probleme in der Psychiatrie.

In den 1990er-Jahren ist bei der Behandlung von Menschen mit psychischen Erkrankungen vieles im Umbruch gewesen – zeitgleich fiel in Memmingen die Entscheidung für einen Schritt, den zuvor keine andere Stadt in Schwaben gegangen war: Mit dem Bezirkskrankenhaus (BKH) wird 1994 eine psychiatrische Fachklinik in die Allgemeinklinik integriert. Die Tatsache, dass seither Patienten mit seelischen und körperlichen Leiden durch eine Tür gehen, stellt laut Dr. Andreas Küthmann, Ärztlicher Direktor des BKH, einen wesentlichen Beitrag zur heute viel größeren gesellschaftlichen Akzeptanz psychischer Erkrankungen dar.

Wie hat sich die Situation für Hilfesuchende mit einer psychischen Erkrankung verändert?

Dr. Andreas Küthmann: 1975 zeigten sich bei einer Erhebung des Bundestags zum Teil katastrophale Verhältnisse. Das betraf die personelle Ausstattung und den baulichen Zustand der Kliniken. Viele lagen außerdem irgendwo fernab, sodass man nicht mit ihnen in Berührung kam, wenn nicht ein Familienmitglied, ein Bekannter oder man selbst dort behandelt wurde. Damals gab es auch nicht die Vielfalt an Berufsgruppen wie heute: Ärzte, Psychologen, Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Therapeuten mit verschiedenen Spezialgebieten. Dass sich beides in den 1990er-Jahren und bis heute verbessert hat, geht auch auf den Bericht einer Expertenkommission in den 1980ern zurück. Heute hat die Psychotherapie eine viel größere Bedeutung.

Wie profitieren Patienten davon?

Küthmann: Es ermöglicht eine strukturierte Behandlung, zum Beispiel bei Angsterkrankungen: Wenn jemand Angst vor dem Aufzugfahren hat, bedeutet Behandlung nicht, ihm ein Medikament zu geben. Stattdessen spricht man darüber, wie und warum die Angst entsteht. Als Teil der Therapie wird auch in der Situation trainiert. Dabei sieht der Patient, dass die Angst auftritt, aber auch wieder aufhört. Je häufiger er diese Erfahrung macht, desto mehr klingt die Angst ab. Heute setzen wir auf die Mischung verschiedener Herangehensweisen: zum Beispiel Psychotherapie in Verbindung mit medikamentöser Behandlung und Sport-, Ergo-, Musik- und Kunsttherapie oder Entspannungsverfahren.

Warum spielen diese Therapieformen eine so große Rolle?

Küthmann: Sport und Bewegung können zum Beispiel Patienten mit wenig Selbstbewusstsein sehr weiterhelfen. Wir dürfen am Klinikum eine Kletterwand nutzen und erleben das immer wieder: Jemand, der sich das nie zugetraut hätte, probiert es aus und erkennt: „Mensch, ich kann so was. Ich komm’ da hoch.“ Durch neuere Forschungen wissen wir, dass es dadurch zu Veränderungen im Gehirn kommt, denn dieses passt sich an verschiedene Situationen und Anforderungen an.

Am Memminger BKH gibt es derzeit zwei Stationen mit insgesamt 40 Betten und eine Tagesklinik mit zwölf Plätzen. Pro Jahr behandeln Sie etwa 4400 Patienten. Es wird eine dritte Station gefordert, weil das Krankenhaus immer wieder überbelegt ist. Was bedeutet das im Alltag?

Küthmann: Wir müssen in Zweibettzimmer oft ein drittes Bett schieben. Die Enge, auch im Speiseraum oder in Therapieräumen, stellt gerade für unsere Patienten eine zusätzliche Belastung dar. Das gilt auch für die Kollegen, die zudem mehr Patienten betreuen und behandeln müssen.

Dr. Andreas Küthmann ist ärztlicher Direktor des BKH Memmingen. Bild: Siegfried Rebhan

Ist Abhilfe in Sicht?

Küthmann:Das bayerische Gesundheitsministerium hat im Krankenhausplan, der auch die Zahl der Planbetten regelt, für das BKH 60 Betten festgelegt. Vor der Umsetzung steht aber die Frage, wie die weitere Zukunft des Memminger Klinikums aussieht und ob es eine Sanierung oder einen Neubau geben wird. Denn in jedem Fall bleiben wir unter einem Dach. Das hat sich sehr bewährt und ich könnte es mir heute nicht mehr anders vorstellen.

Eine wichtige Entwicklung war der Aufbau einer dezentralen Versorgung in der Psychiatrie. Kritiker sehen diese durch eine Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Personalausstattung in Gefahr. Wie viel Sorge bereitet Ihnen das, was das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen da einführen will?

Küthmann: Diese Richtlinie enthält unter anderem eine Mindestvorgabe, wie viel Personal pro Station vorhanden sein und welche Qualifikation es besitzen muss. Außerdem müssen die Einrichtungen monatlich nachweisen, wie viele Patienten auf der einzelnen Station versorgt werden und wie sie therapeutisch eingebunden sind. Wird die Mindestvorgabe für eine Berufsgruppe unterschritten, fällt die Vergütung für alle Patienten auf dieser Station weg.

Wie wirkt sich das konkret aus?

Küthmann: Wenn zum Beispiel eine kleinere Einrichtung wie wir zwei Musiktherapeuten beschäftigt und einer kündigt, dann erreicht sie statt 100 nur 50 Prozent. Dann bekommen wir kein Geld – nicht nur für die Musiktherapie. Dadurch kann die wirtschaftliche Basis einer Klinik zerbröseln. Alle Verbände und Institutionen versuchen darauf hinzuwirken, dass das beim Gesundheitsministerium nicht so beschlossen wird. Falls doch, tritt diese Richtlinie 2020 in Kraft.

Interview: Verena Kaulfersch