Vöhlinstraße gesperrt: Zufahrt zur Stadt ist ab Dienstag dicht

In Illertissen beginnt eines der größten Tiefbau-Projekte der jüngeren Zeit. Das bleibt nicht ohne Folgen für den Verkehr

Viel ist über den Ausbau der Vöhlinstraße gesprochen worden – jetzt ist es soweit: Nach Ostern beginnen die Arbeiten, ab Dienstag, 23. April, ist die Straße komplett gesperrt. Und damit eine wichtige Zufahrtsroute in die Illertisser Innenstadt. Der Verkehr wird am Kreisel bei der Autobahnauffahrt (in Richtung Kempten) umgeleitet. In die Innenstadt geht es dann über den Zubringer (Staatsstraßen 2018 und 2031) sowie die Memminger Straße. Die Fahrer haben einige Zeit, um sich an diese Strecke zu gewöhnen: Die Bauarbeiten an der Vöhlinstraße werden mehrere Monate dauern.

Ab dem Kreisverkehr geht es über den Zubringer nach Illertissen.

„Jetzt wird’s ernst“, sagt Bernd Hillemeyr, der im Rathaus den Bereich Tiefbau leitet. Die anstehenden Sanierung (es ist der zweite Schritt nach dem bereits erfolgten Ausbau im Innenstadtgebiet) an der wichtigen Einfahrtsachse ist eine der größten Straßen-Baustellen in Illertissen. Sie ist dermaßen in die Jahre gekommen, dass nun eine Erneuerung von Grund auf nötig ist. Außerdem wird ein neuer Abwasserkanal verlegt. „Ohne Vollsperrung geht das leider nicht“, sagt Hillemeyr. Dicht ist die Vöhlinstraße im Bereich zwischen der Straße „Auf der Point“ und dem Tiefenbacher Weg. Für Radfahrer und Fußgänger bleibt die Straße offen.

Geschäfte sind von der Stadt aus erreichbar

Sämtliche Geschäfte und Parkplätze an der westlichen Vöhlinstraße seien vom Stadtzentrum aus ungehindert erreichbar, so Hillemeyr.

Dass die Baustelle Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmer mit Ziel Illertissen bedeute, sei klar, so der Tiefbauamtsleiter. Vermeiden ließen sich diese allerdings nicht. Und es gebe ja einen Lichtblick: Nach den Arbeiten, die voraussichtlich im Herbst beendet sein sollen, werde sich die Vöhlinstraße als ein „zeitgemäßes Eingangstor“ zur Stadt präsentieren. (caj)

