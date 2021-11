Betreuung an der Grundschule Nord in Vöhringen wird erweitert

Plus Eltern haben ab August 2026 einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Wie diese aussehen könnte und was das für Vöhringen bedeutet.

Vom 1. August 2026 an haben Eltern einen gesetzlich garantierten Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz in Grundschulen. Für Eltern ist das eine Erleichterung, für die Städte als Sachaufwandsträger der Schulen entstehen dadurch neue Aufgaben. Deshalb sollten die Weichen rechtzeitig gestellt werden. Um eine Meinung zu diesem Thema einzuholen, war die Rektorin der Grundschule-Nord, Ulrike Patzner-Duschler, zu Gast im Vöhringer Stadtrat. Sie hielt sich mit Empfehlungen über eine optimale Lösung bewusst zurück. Für sie ist ausschlaggebend, wie Eltern sich eine Ganztagsbetreuung vorstellen.