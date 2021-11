Vöhringen

Jugendliche schlagen auf Verkehrsschilder ein

In Vöhringen wurden mehrere Verkehrsschilder demoliert und gestohlen.

Mehrere Jugendliche sollen am Sonntag in der Falkenstraße in Vöhringen randaliert haben. Ein 15-Jähriger hat die Tat gestanden.

Zeugen haben sich am Sonntag um 0.55 Uhr bei der Polizei gemeldet: Sie haben in der Vöhringer Falkenstraße mehrere Jugendliche beobachtet, wie diese auf Verkehrsschilder einschlugen und diese auch teilweise abmontierten. Eine Polizeistreife wurde schnell auf eine Party im näheren Bereich aufmerksam. Hier stellten die Beamten drei Verkehrsschilder und einen Leitpfosten sicher. Als Täter konnte ein 15-jähriger Jugendlicher ermittelt werden, so die Polizei. Dieser war geständig. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Der Entwendungsschaden ist noch unbekannt. Der Jugendliche muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahl rechnen. (AZ)

