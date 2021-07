Nach Unwetter in Vöhringen: Ampelanlage ist seit Wochen defekt

Plus Der Unmut in Vöhringen ist groß: Mehrere Ampeln sind ausgefallen. Der Grund dafür sind die Unwetter vor einigen Wochen. Warum sich die Reparatur hinzieht.

Die einen wundern sich, andere ärgert es, aber viele – vor allem Eltern – sorgen sich. Der Grund für den allgemeinen Unmut – die Ampeln im Bereich Vöhlinstraße, Wielandstraße und Illerstraße sind außer Betrieb, und das nicht erst seit gestern. Grund dafür sind offenbar die jüngsten Unwetter.