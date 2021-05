Vöhringen

Neu im Vöhringer Stadtrat: Nachrücker Matthias Wildt wird vereidigt

Matthias Wildt rückt für Peter Kelichhaus in den Stadtrat nach. Er wird von Bürgermeister Michael Neher vereidigt.

Der 33-jährige Matthias Wildt rückt für den überraschend verstorbenen Stadtrat Peter Kelichhaus nach.

Von Franziska Wolfiner

Die jüngste Sitzung des Vöhringer Stadtrats begann andächtig. Obwohl die Zusammenkünfte des Gremiums angesichts der Corona-Pandemie kurz gehalten und auf drängende Entscheidungen beschränkt werden sollen, hat sich Bürgermeister Michael Neher die Zeit genommen, mit einer Rede an Peter Kelichhaus zu gedenken. Der langjährige Stadtrat ist kürzlich überraschend verstorben. Neher erinnerte an Kelichhaus als eine Vöhringer Institution. Nicht nur politisch, auch kulturell hat er das Leben in der Stadt über Jahrzehnte hinweg gestaltet.

