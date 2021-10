Oberkrainer spielen auf: Endlich hält der Musikanten-Express wieder in Vöhringen

Plus Volles Haus im Vöhringer Kulturzentrum: Sašo Avsenik und seine Oberkrainer bieten dem Publikum musikalische Unterhaltung auf hohem Niveau.

Gleich zweimal musste der Vöhringer Musikanten-Express coronabedingt verschoben werden, doch das Warten hat sich für die vielen erwartungsfreudigen Besucherinnen und Besucher im voll besetzten großen Saal im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus mehr als gelohnt: Drei Stunden bester musikalischer Unterhaltung mit der neu formierten Besetzung „Sašo Avsenik und seinen Oberkrainern“ ließen erkennen, welch hohe Ansprüche der Enkel des berühmten Slavko Avsenik an seine Musiker stellt.