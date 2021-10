Vöhringen

So sorgt die Vöhringer Bläserjugend für Nachwuchs

Die Bläserjugend der Stadtkapelle Vöhringen besteht seit 20 Jahren. Zum runden Geburtstag findet am 30. Oktober ein Konzert im Eychmüller-Haus statt.

Plus Vor 20 Jahren hat die Stadtkapelle Vöhringen die Bläserjugend ins Leben gerufen. Deren Leiterin erzählt, was bei der Nachwuchsarbeit wichtig ist.

Von Ursula Katharina Balken

Zahlreiche Vereine können ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, Nachwuchs für ihre Sache zu begeistern. Die Stadtkapelle Vöhringen hat sich vor 20 Jahren zu einem Schritt entschlossen, der dem Nachwuchsmangel an jungen Spielerinnen und Spielern entgegen wirkt. „Wir haben zwar das Rad nicht neu erfunden, glauben aber, wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Jutta Haisch, die Leiterin der Bläserjugend. Sie ist Klarinettistin in der Stadtkapelle, die Trägerin der Bläserjugend ist. Weil sie weiß, wie wichtig das rechtzeitige Heranziehen von Nachwuchs ist, hat sie sich Henrike Pfarr ins Boot geholt und managt mit ihr zusammen die Gruppen der jugendlichen Musikerinnen und Musiker. Zum runden Geburtstag feiert sich die Bläserjugend selbst mit einem Konzert, das am Samstag, 30. Oktober, 18 Uhr, im Wolfgang-Eychmüller-Haus stattfindet.

