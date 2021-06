Stadträte nehmen sich Zeit für die Anliegen der Vöhringer Senioren

Bei einer Sprechstunde in Vöhringen können Senioren ihre Fragen und Anregungen loswerden und sich über die Themen gesunde Ernährung und Garten informieren.

Die Stadträte Anton Bidell und Edmund Klingler stellen die Bedürfnisse der älteren Vöhringer Bürger in den Mittelpunkt. In einer Sprechstunde im Vöhringer Naschgarten nehmen sich die beiden Seniorenbeauftragten Zeit, um sich die Anliegen der Rentner anzuhören.

Herbert Walk gibt Gartentipps für Senioren in Vöhringen

Die beiden Männer freuen sich über jeden, der am Donnerstag, 1. Juli, zwischen 14.30 und 17 Uhr bei ihnen vorbeischaut. Ihnen kann man die Fragen stellen, außerdem können Interessierte Wünsche formulieren und Anregungen weitergeben, die sie aktuell beschäftigen oder ihnen schon länger auf der Seele liegen. Wenn nötig, werden diese dann an die zuständigen Mitarbeiter in der Stadtverwaltung Vöhringen zur Beantwortung weitergeben. Die eine oder andere Frage und Antwort veröffentlicht die Stadt auch in ihrem Amtsblatt – „ohne Namensnennung natürlich, denn das baut Hürden und Hemmungen ab“, sagt die Seniorenbeauftragte im Rathaus, Simone Thalhofer-Preußner.

Passend zum Treffpunkt Naschgarten, der vom Verein für Gartenbau- und Landespflege Vöhringen auf ehrenamtlicher Basis gepflegt wird, gibt es auch die Möglichkeit, Fragen rund um das Thema Garten zu stellen. Unter anderen wird Herbert Walk, Zweiter Bürgermeister, Vorsitzender des Gartenbauvereins und Garten-Experte, da sein, um sein Fachwissen mit den Bürgern zu teilen. „Jeder Besucher erhält an diesem Tag eine kleine Überraschung, die nicht nur gut schmeckt, sondern auch noch gesund ist“, kündigt Simone Thalhofer-Preußner an.

BKK-Wieland informiert über gesunde Ernährung für Senioren

Zu diesem Sprechtag haben Anton Bidell und Edmund Klingler zudem einen ganz besonderen Gast eingeladen. Janina Haug von der Betriebskrankenkasse der Wieland-Werke AG (BKK), die Gesundheitsförderung studiert hat, ist Expertin rund um das Thema Gesundheit. Auch sie steht an diesem Nachmittag für Fragen zu Verfügung.

Bei schlechtem Wetter findet die Seniorensprechstunde im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wie die Stadt mitteilt, nehmen sich die Seniorenbeauftragten auch außerhalb dieses offiziellen Termins Zeit für alle Fragen und Anliegen der älteren Bürger. Kontakt über die Stadt Vöhringen gibt es per E-Mail an stadtverwaltung@voehringen.de und per Telefon unter der Rufnummer 07307/9622-0 oder direkt unter der Durchwahl -81. (AZ)

