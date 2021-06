Unbekannter Fahrer streift geparktes Auto in Vöhringen

Ein ordnungsgemäß geparktes Auto wurde in Vöhringen beschädigt. Der Unfallverursacher floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In der Nacht zum Montag ist es in der Allgäuer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Unbekannter streifte das ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Auto. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. An dem blauen VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, so schätzt die Polizei. Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

