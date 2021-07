Vöhringen

14:28 Uhr

Vöhringer Kulturprogramm: Erst Dracula dann reif für die Insel

Plus Die Stadt Vöhringen steht in den Startlöchern für das neue Kulturprogramm im Wolfgang-Eychmüller-Haus. Der Kartenverkauf beginnt am 19. Juli.

Von Ursula Katharina Balken

Endlich - fast glaubt man das allgemeine Aufatmen zu spüren - gibt es wieder ein Kulturprogramm im Wolfgang-Eychmüller-Haus. Bürgermeister Michael Neher und die Leiterin des Kulturamtes, Anette Netter, haben es jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach der durch Corona verordneten Zwangspause startet das Kulturleben jetzt durch. Man baut auf Bewährtes und bietet wieder die beliebte Mischung aus Musical, Comedy und heißem Rock ’n‘ Roll.

