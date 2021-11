Vöhringer Kunstforum lädt zum Mitmachen ein

Im Rahmen seiner Jahresausstellung im Wolfgang-Eychmüller-Haus veranstaltet das Kunstforum einen Mal-Nachmittag.

Kann man Malen lernen? Gabriele Reh-Höb, Vorsitzende des Kunstforums Vöhringen, sagt: "Ja, das kann man. Dazu gehören Kreativität, Freude am Umgang mit Farben und Formen, vor allem aber etwas Mut." Deshalb veranstaltet das Kunstforum im Rahmen seiner Jahresausstellung, die im Augenblick im Oberen Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hause zu sehen ist, einen Malnachmittag.

Ein treuer Gast dieser Veranstaltung ist Emil Kräß, 61 Jahre alt und von Beruf Steinmetz. Seinen Arbeitsplatz hat er in der Bauhütte des Ulmer Münsters. An diesem Nachmittag im Kulturzentrum beschäftigt er sich mit Alabaster. Dieses Material gehört zu den Weichgesteinen und kann gut mit Schmiedestahl-Meißeln und einem Holzklüpfel bearbeitet werden. Emil Kräß hat eine Skulptur in Arbeit. Zwei Besucher, die sich für sein handwerkliches Geschick interessieren, bewundern die sichere Hand von Steinmetz Emil Kräß.

