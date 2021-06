Vöhringen

16:30 Uhr

Vöhringer Mittelschüler warten auf WLAN

Plus Die Digitalisierung an Schulen zieht sich auch in Vöhringen. Die Mittelschule wartet. Der Bürgermeister vertröstet auf den Sommer.

Von Ursula Katharina Balken

In den vergangenen Jahren hat die Stadt viel Geld in die Hand genommen, um die Uli-Wieland-Mittelschule zu modernisieren und zu einem zeitgemäßen Bau zu machen. Da gibt es den großzügig angelegten Pausenhof oder die Mensa, einzelne Gebäudeteile wurden restauriert und renoviert und ein Bewegungsraum aus dem ehemaligen Lehrschwimmbecken geschaffen. Bald wird sich auch wieder die große Ostfassade in frischem Glanz zeigen. Aber eine Sache lässt auf sich warten. „Das ist der flächendeckende Zugang zum WLAN-Netz“, wie Konrektor Nils Böttcher erklärt. Er ist an der Schule zuständig für den medial-digitalen Bereich.

