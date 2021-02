vor 22 Min.

Volkshochschule in Babenhausen ist weiterhin in Corona-Starre

Einen Online-Pilates-Kurs bietet die Vhs in Babenhausen an.

Plus Die Vhs in Babenhausen hat ein neues, sportliches Online-Angebot. Alle anderen Kurse befinden sich in Wartestellung. Die Leiterin bleibt aber optimistisch.

Von Fritz Settele

Viel organisatorische Arbeit hat die Leiterin der Volkshochschule (Vhs) in Babenhausen, Sonja Rau-Schädle, geschultert, um ein möglichst vielseitiges Saisonprogramm auf die Beine zu stellen. Doch die Bemühungen waren so gut wie umsonst, vereitelt doch die Corona-Pandemie nunmehr seit fast einem Jahr das Programm. Trotzdem lässt sich Rau-Schädle ihren Optimismus nicht nehmen.

Die Leiterin hatte gehofft, dass die Frühjahr- und Sommersaison 2021 nach den Faschingsferien anlaufen könnte. Dies verhindern die Lockdown-Maßnahmen bis auf Weiteres. Allerdings weist sie ausdrücklich darauf hin, dass die Kurse in diesem Vhs-Zeitraum noch nicht endgültig abgesagt sind. Alle Anmeldungen bleiben weiterhin registriert. Aber es könnte passieren, dass die Kurse später - eventuell Mitte März - beginnen und dann entsprechend gekürzt werden müssen. Denn das Ende der Kurse werde nicht verschoben.

Babenhausen: Gemeinschaftsgefühl bei Vhs-Kursen wird vermisst

Neben dem Bildungsteil gehen den Teilnehmern nach ihren Worten bei Kursabsagen auch die zwischenmenschlichen Komponenten verloren. Gerade in Zeiten, in denen die Menschen ihre Freizeit weitgehend zu Hause verbringen, würde dieses Gemeinschaftsgefühl schmerzlich vermisst.

Ab Montag, 22. Februar, bietet die Vhs in Babenhausen immerhin einen neuen Online-Kurs „Pilates“ an. Dieser umfasst fünf Einheiten und findet bis einschließlich 22. März jeweils montags von 18 bis 19 Uhr statt. Der Kurs schult laut Vhs die Bewegungssteuerung, verbessert das Körpergefühl, beugt Rückenbeschwerden vor und fördert die innere Kraft. Zudem werde das Gewebe gestrafft. Nähere Informationen gibt es bei Sonja Rau-Schädle, die die Anmeldungen ab sofort per Telefon (08333/925022), per Fax (08333/925021) oder per Email (vhs-Babenhausen@web.de) entgegennimmt. Zudem weist sie darauf hin, dass man sich auch für Online-Angebote der Volkshochschule Memmingen - Babenhausen ist eine der Außenstellen - anmelden kann. Näheres unter www.vhs-memmingen.de.

Weiterhin geht Sonja Rau-Schädle die Vhs-Idee optimistisch an. So ist sie sich bereits sicher, dass es für die nächste Herbst- und Wintersaison auch ein wieder rund 30 Kurse umfassendes Programm geben wird. Immer in der Hoffnung, dass die coronabedingten Einschränkungen gelockert werden.

