20.12.2019

Wassernetz im Blick

Babenhausen beantragt Zuschüsse

Der Markt Babenhausen beabsichtigt, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Gemeindegebiet unter die Lupe nehmen zu lassen. Ein Ziel ist es, mögliche Engpässe zu erkennen. Die Räte haben in der letzten Sitzung in diesem Jahr beschlossen, Fördergelder für die Erstellung eines entsprechenden Konzepts zu beantragen – auch wenn es dazu kritische Stimmen gab. Denn dem Gremium war nicht klar, für was genau sie die Zuschüsse beantragen: Wie kommt ein solches Konzept zustande? Kann die Kommune überhaupt von den Ergebnissen profitieren? „Ich will wissen, wozu ich ja sage“, kommentierte Rat Martin Gleich ( CSU) die aus seiner Sicht spärlichen Informationen.

Bürgermeister Otto Göppel (CSU) erklärte, dass der Freistaat Bayern die Erstellung solcher Sanierungs- und Strukturkonzepte für Anlagen zur Wasserversorgung und Abwasserentsorgung mit maximal 50000 Euro fördert. Auf der Basis der Erkenntnisse soll der Markt Engpässe erkennen und Sanierungsmaßnahmen am Leitungsnetz und an den Kanälen besser planen und durchführen können. „Ich bin auch kein Ingenieurbüro“, antwortete er auf konkretere Fragen zur Konzepterstellung.

Josef Deggendorfer (FW) und Christian Pfeifer (CSU) legten Wert auf die Feststellung, dass der Markt zunächst nur die Zuschüsse beantragt, aber sich noch nicht festlegt, sie auch zu nutzen und ein Konzept in Auftrag zu geben. Vorab müssten Informationen dazu vonseiten eines Ingenieurbüros vorliegen. „Wir sollten dann noch einmal abstimmen, ob es wirklich was bringt“, so Pfeifer. (stz)

