Wegen Corona: Totalausfall bei der Bühne Podium 70 in Vöhringen

Szene aus dem Erfolgsstück „Amadeus“, mit dem die Bühne Podium 70 in Vöhringen vor einiger Zeit zahlreiche Zuschauer in das evangelische Gemeindehaus lockte. Links Peter Frimmel und Regisseur Peter Kelichaus.

Plus Die Corona-Pandemie mit ihren weitreichenden Folgen macht alle Pläne der Vöhringer Theatergruppe zunichte. Der Spielleiter bleibt dennoch optimistisch.

Von Ursula Katharina Balken

Laienbühnen kommen und gehen. Sie blühen auf, haben über einige Jahre Erfolg, aber dann versandet mitunter die Initiative. Das hat einen Grund: Die Fluktuation in Ensembles ist beträchtlich. Junge Leute wechseln aus beruflichen Gründen den Wohnort und so schmilzt der Bestand an Darstellern dahin. Etwas, was auch dem Spielleiter und Initiator der Vöhringer Bühne „Podium 70“, Peter Kelichhaus, nicht ganz unbekannt ist.

Zumindest diese Zeiten sind überstanden. Vor gut einem Jahr hat Podium das 50. Bühnenjubiläum feiern können. Und – ganz wichtig – es gibt ein festes Ensemble. So wird die Rollenverteilung und die Frage, wer was spielt, leichter. Eine Ausnahme? Nicht ganz. Denn die Stückauswahl konnte immer wieder junge Leute begeistern. Nun gibt es aber ein anderes Problem: „Durch Corona herrscht bei uns Totalausfall“, sagt Kelichhaus. Das beziehe sich allerdings nicht auf das Ensemble. Die Spieler brennen darauf wieder spielen zu können.

In den vergangenen Jahren waren die Theaterabende von Podium 70 in Vöhringen stets ausverkauft

Was den lang anhaltenden Erfolg von Podium 70 ausmacht, ist wohl die Mischung der Inszenierungen. Vor fünf Jahrzehnten lag der Schwerpunkt auf Klassikern wie auf Stücken von Lessing, Molière, Camus, Sartre, Anouilh – durchweg schwere Kost, über die Altlandrat Franz Josef Schick, ein Fan von Podium, einmal lobend sagte, es gehöre schon viel Mut dazu, diese doch nicht gerade leichten Werke von einer Laienbühne in Szene zu setzen.

Auch hatte sich das Theater den Kampf gegen rechts auf die Fahnen geschrieben und entsprechende Stücke auf den Spielplan gesetzt. Vor etlichen Jahren wagte sich das Theater an Kriminalstücke und Komödien heran. „Gerade die Komödie gehört mit zu dem Schwierigsten, was umzusetzen ist, wenn die Gags punktgenau sitzen sollen“, sagt Kelichhaus. Seit Jahren fanden Theaterabende statt, die stets ausverkauft waren und somit noch Zusatzaufführungen angesetzt werden mussten. Und jetzt geht nichts mehr.

Wie der Spielleiter sagt, „weinen“ die Ensemblemitglieder, weil sie nicht spielen können. Dabei war alles so wohl vorbereitet. Geplant war die Satire „Der Vorname“ von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Potelliere. „Es war nicht leicht, die Aufführungsrechte zu bekommen“, sagt der Spielleiter. Die Premiere stand fest und dann kam das Aus, diktiert durch Corona, was zu den bekannten Einschränkungen führte. Den ersten Lockdown im Frühjahr überstand die Bühne, man peilte für die Premiere den Herbst an und nahm im Mai die Proben wieder auf. Doch jetzt ist wieder Stillstand.

Der Ausfall wirkt sich auch auf die Finanzen von Podium 70 aus

Trotzdem zieht Kelichhaus eine durchaus positive Bilanz. Er sagt zwar: „Wir waren fleißig, haben geprobt, aber wofür?“ In dem Willen, unbedingt wieder auf der Bühne zu stehen, sieht er aber auch einen Beleg für den Zusammenhalt des Ensembles und dass niemand enttäuscht das Handtuch wirft. „Wenn man jede Woche am gleichen Tag zusammentrifft und das plötzlich nicht mehr möglich ist, entsteht eine Leere. Das hat uns bewusst gemacht, wie wichtig unsere Gemeinschaft für uns alle ist“, berichtet Kelichhaus.

Aber der Spielleiter ist zuversichtlich, dass es Anzeichen gibt, wonach sich die theaterlose Zeit doch bald dem Ende zuneigen könnte. Denn das tut auch der Theaterkasse gut. Finanziell spiele der Ausfall auch eine Rolle: „Wir bekommen zwar Unterstützung durch die Stadt, aber wenn man ein neues Stück auflegt, werden auch Ausgaben fällig“, sagt Kelichhaus.

Um neugierig auf die neue Inszenierung zu machen, gibt er etwas vom Inhalt preis. Ein Freundeskreis trifft sich zu einem gemeinsamem Abendessen. Ein Ehepaar freut sich aufs erste Baby. Somit dreht sich alles um die Namensgebung, es entstehen jede Menge Turbulenzen mit satirischem Touch.

