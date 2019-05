Weiße Glücksboten: Ein Illertisser erklärt, warum Hochzeitstauben so gefragt sind

Plus Christian Hartl züchtet Tauben, die Brautpaare fliegen lassen können. Der Illertisser erklärt, was hinter dem Brauch steckt und wie die Vögel immer wieder nach Hause finden.

Hochzeitstauben werden immer beliebter. Zumindest ist das der Eindruck des Illertisser Taubenzüchters Christian Hartl. Seit das Thema Plastikvermeidung in aller Munde ist und heliumgefüllte Luftballons mit Glückwunschkarten immer mehr in Verruf geraten, hat der Taubenzüchter noch mehr Wochenendtermine.

Hochzeitstauben einen viele Nationalitäten

Seit rund zehn Jahren ist Hartl mit seinen Tieren an den Wochenenden im Frühling und Sommer häufig ausgebucht. Der 42-Jährige ist bei vielen, ganz verschiedenen Hochzeiten in der Region zu Gast – rund 50 pro Jahr. So hat er ganz nebenbei auch einen Einblick in die Hochzeitsriten verschiedener Kulturen erhalten, etwa die häufig sehr opulenten Eheschließungen türkischstämmiger Paare. Was aber die meisten Nationen eint, sind die Tauben. Denn, so erklärt Hartl, die Tiere gelten in sehr vielen Kulturen als Glücksbringer für junge Paare und sind daher gern gesehene Gäste. Der Grund dafür liegt im Beziehungsverhalten der Vögel. Tauben, so heißt es, sind einander ein Leben lang treu.

Taubenzüchter Hartl kann das aus eigener Beobachtung bestätigen. Auch unter seinen rund 100 Tieren haben etliche Taubenmännchen und Taubenweibchen zueinander gefunden. Dabei kommt es, wie auch bei den Menschen, mitunter zu nicht ganz klassischen Beziehungsmodellen. In Hartls Taubenschlag gibt es auch zwei Männchen, „die ein Team bilden“, wie er es formuliert.

Tierschützer kritisieren den Brauch: Hartl klärt auf

Doch obwohl viele Brautpaare, oder auch deren Verwandte, gerne Hochzeitstauben für ihre Feier buchen, gibt es insbesondere von Tierschützern auch Vorbehalte gegen diese Tradition. Die Tierschutzorganisation Peta rät zum Beispiel komplett davon ab. Sie warnen davor, dass die frei gelassenen Tauben häufig nicht in ihr Zuhause zurück finden und allein in der freien Wildbahn nicht überleben könnten, wo sie zum Beispiel ein leichtes Opfer für Greifvögel seien.

Sobald sich der kleine Käfig öffnet, flattern die Vögel los.

Solchen Vorwürfen begegnet Christian Hartl mit Geduld und Gesprächsbereitschaft. Er erklärt Kritikern, worauf es bei den Hochzeitstauben ankommt und wie er seine Tiere trainiert, sodass sie auch sicher wieder den Weg in seinen Garten in Illertissen finden. Wichtig sei zuallererst die Taubenart: Nur bei den Brieftauben ist der Orientierungssinn so gut ausgeprägt, dass sie den Heimweg alleine finden. Sie nutzen dazu den Sonnenstand und das Magnetfeld der Erde, erklärt der Taubenhalter. Hartl hat seine Vögel zum Training in vier Gruppen eingeteilt. Jedes Tier spezialisiert sich auf einen Himmelsrichtung. Die Entfernung, die die Tauben bei den Übungsflügen zurücklegen, wird schrittweise gesteigert. Junge, unerfahrene Tiere fliegen mit Älteren, die sich schon gut auskennen. Am Ende sind die Tiere so weit trainiert, dass sie im Umkreis von rund 50 bis 60 Kilometer um Illertissen als Hochzeitstauben einsatzbereit sind.

Daran erkennen Laien seriöse Taubenzüchter

Hartl, der das Hobby Tauben zu züchten als kleiner Bub von seinem Stiefvater übernommen hatte, rät Laien, die sich unsicher sind, ob sie an einen kompetenten Hochzeitstaubenanbieter geraten sind, einen Blick auf die Beine der Tauben zu werfen. Seriöse Züchter markieren ihre Tiere mit einem Ring am Fuß, auf dem ihre Telefonnummer aufgeprägt ist. Außerdem lassen sie ihre Tiere nur bei gutem Wetter starten, erklärt Hartl, der seine Tauben nur bei Temperaturen von mehr als 10 Grad aus dem Käfig lässt.

Vor ihrem großen Auftritt nehmen die Tauben ein Bad.

Steht eine Hochzeit an, beginnt der Tag für die Tauben und ihren Besitzer mitunter schon sehr früh. Zur Vorbereitung auf ihren großen Auftritt dürfen die Vögel in einer roten Plastikwanne baden. Außerdem werden ihre Krallen gesäubert. Wie viele Tauben mit zur Hochzeit dürfen, richtet sich danach, was das Brautpaar gebucht hat. Da gibt es ganz klassisch die Gruppe weißer Tauben. Manche Paare entscheiden sich auch für einen weißen und einen schwarzen Vogel, die neben ihre Rolle als Glücksboten auch Braut und Bräutigam symbolisieren. An Wochenenden mit mehreren Hochzeiten hilft auch Christian Hartls Ehefrau Alexandra aus. Bis zu drei Termine an einem Tag schafft der Illertisser Taubenzüchter dann, der das Freilassen der Tauben auch mit einer kleinen Ansprache begleitet.

