70 Abiturienten freuen sich am Gymnasium in Weißenhorn über ihr Zeugnis

Die diesjährigen Absolventen des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums in Weißenhorn bekommen ihre Abiturzeugnisse überreicht. Vier haben die Bestnote.

Am Freitagabend, dem 16.7.2021, sind bei zwei Veranstaltungen in der festlich dekorierten und beleuchteten Sporthalle des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums in Weißenhorn die Abiturzeugnisse an die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen überreicht worden. Im Rahmen der feierlichen Verabschiedung, die auch in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation in zwei Gruppen durchgeführt wurde, gratulierte Schulleiter Gerhard Lantenhammer dem diesjährigen Abiturjahrgang zu einem sehr erfreulichen Gesamtschnitt von 1,91.

38 Absolventen des NKG in Weißenhorn können sich über eine Eins vor dem Komma freuen

70 Abiturientinnen und Abiturienten nahmen unter dem Applaus ihrer Angehörigen, ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern sowie den Mitgliedern des Elternbeirats ihr Reifezeugnis entgegen. 38 von ihnen konnten sich über eine Eins vor dem Komma freuen. Hannah Friedl, Piet Meiners, Hannah Neuhäusler und Sarah Pistracher erzielten sogar die Bestnote 1,0.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des aktuellen Jahrgangs sind: Carlotta Aschir, Emilie Bauhofer, Luca Baur, Lea Becher, Jamie Beekwilder, Luisa Bidell, Lara Brandl, Lucas Brandner, Michael Buchmüller, Markus Butzmann, Nils Carstensen, Nicolas Corbacioglu, Aileen Crawford, Lea Drössel, Luis Eberhardt, Annalena Engelhard, Helena Engl, Vera Erben, Catarina Ferreira Cruz, Sofie Fetter, Larissa Frank, Hannah Friedl, Maja Gerstlauer, Yannik Glogger, Samara Görtner, Maxine Grimm, Lisa Heck, Andreas Hettmer, Simon Hille, Paula Himmighöfer, Valerie Inhofer, Janis Jäger, Katharina Jäger, Johanna Kast, Kilian Kellerer, Louisa Kral, Lorenz Krettenauer, Nina-Marie Kuchelmeister, Tim Lanzinger, Lucia Mayer, Piet Meiners, Leo Menzler, Janik Metzger, Felix Möckel, Pia Moll, Valeria Moor, Loreen Müller, Vivien Neugebauer, Hannah Neuhäusler, Elias Niebling, Daniel Nuß, Elias Nusser, Ferdinand Penschke, Sarah Pistracher, Viola Purr, Daniel Ritter, Elisabeth Rölle, Mara Ruocco, Marina Schall, Tim Schmidt, Niklas Scholz, Marco Schulz, Nora Schwend, Ingo Skoruppa, Lukas Smukowska, Joseph Sohler, Finn Stolz, Martin Winkler und Lukas Zobel. (AZ)

