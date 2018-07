06.07.2018

Wenig Gewerbesteuern, aber Strafzinsen

Der Unterrother Bürgermeister Gerhard Struve zieht Halbjahresbilanz. Warum die Kommune, trotz geringerer Einnahmen, viel Geld auf dem Konto hat

Die guten Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Unterroth lassen heuer offenbar auf sich warten – darüber hat Bürgermeister Gerhard Struve den Gemeinderat informiert. Angesichts der allgemein guten Wirtschaftslage hofft er, dass sich diese auch bald in Unterroth bemerkbar macht. Das übrige Steueraufkommen entspreche den Erwartungen.

Große Investitionen kämen auf den Ort im Herbst zu, wenn der neue Bauhof stehe. Struve: „Die gefüllten Haushaltskassen geben daher kein Spiegelbild über die tatsächliche Finanzlage.“ Um so mehr ärgere ihn, dass sogar Negativzinsen anfielen. Weil die Kommune bislang nur Einnahmen verzeichnen und wenig Geld ausgeben konnte, lägen vom 1,7 Millionen Euro umfassenden Vermögenshaushalt derzeit 1,2 Millionen Euro auf dem Konto. Bei den Abgaben an die Bank, die auch Strafzinsen genannt werden, handle es sich um keine größeren Beträge, „dennoch wollen wir ganz schnell davon wegkommen“, so Struve.

Bisherige Ausgaben beträfen etwa das fast fertige Feuerwehrareal oder den Kauf des neuen Feuerwehrautos, das im Spätherbst geliefert werden soll. Oder Reparaturen im Kindergarten, wo für den Wirtschaftstrakt eine neue Schiebetüre eingebaut wurde. Auch der Ausbau des Löwenareals sei finanziell abgeschlossen worden.

Der Verwaltungshaushalt mit rund zwei Millionen Euro hingegen verzeichnet mehr Bewegung. An wichtigen Ausgabeposten zählte der Bürgermeister die Brandschutzausrüstung der Feuerwehr und Maßnahmen wegen eines unerwarteten Kanalschadens am Pestweg auf. Für den Kindergarten sei ein großer Spazierwagen mit Platz für sechs Kinder angeschafft worden. Neu beschlossen wurde der Kauf einer Schaukel mit Kosten in Höhe von rund 2000 Euro. Aktuell einigte sich der Rat auch auf die Anschaffung einer umfassenden gemeindlichen Schließanlage mit Kosten von 4200 Euro.

Zu den laufenden Ausgaben zählten etwa der Unterhaltszuschuss für die Sporthalle, die Aufforstung im Gemeindewald oder die kommunale Verkehrsüberwachung. Laut neuester Statistik zählt Unterroth 1360 Einwohner, teilte der Bürgermeister zudem mit. (lor)

